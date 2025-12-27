Військові 100 окремої механізованої бригади нищать техніку російської армії. Скриншот з відео бригади

На Костянтинівському напрямку російські підрозділи виходять на позиції невеликими групами по дві-три людини, пересуваються мотоциклами та обстрілюють укріплення ЗСУ артилерією і мінометами. Українські військові відбивають їхні атаки, а доставку вантажів на передову забезпечують роботизовані комплекси.

Про поточну ситуацію розповів пресофіцер 100 окремої механізованої бригади Дмитро Зінюк в етері “Суспільне. Студія”.

За словами капітана, на Костянтинівському напрямку окупанти виходять на позиції невеликими піхотними групами по двоє-троє людей. Для пересування іноді використовують мотоцикли.

“Ці мотоцикли та піхота стають легкою ціллю для наших дронарів та артилерії, бо ми вже прорахували всі їхні шляхи висування”, — пояснив Дмитро Зінюк.

Російські безпілотники також продовжують працювати, але зараз їх поменшало через сніг і вітер. Крім того, загарбники обстрілюють позиції українських військових артилерією та мінометами.

“Погодні умови дають [російським військовим] можливість ховатися, але ми намагаємося передбачати їхні дії і випереджати на кілька кроків”, — додав пресофіцер.

Саму Костянтинівку окупанти обстрілюють керованими авіабомбами та іншим озброєнням.

“Все, чого прагне противник, — це знищити інфраструктуру, землю та населення”, — сказав Зінюк.

Щоб забезпечити доставку вантажів на передову, бригада використовує наземні роботизовані комплекси.

“Іноді противнику вдається пошкодити наших роботів, але в цілому доставка працює успішно. Минулого місяця наш підрозділ посів третє місце серед Сил оборони за кількістю успішних місій із застосування роботів”, — повідомив пресофіцер.

Останній на цей момент великий бій бригади відбувся 22 грудня. Тоді, за словами військового, армія РФ застосувала два танки та три баггі. Завчасне замінування підходів і робота артилерії та безпілотників дозволили стримати наступ.

“В результаті штурму противник втратив два танки та понад 30 людей”, — підсумував Дмитро Зінюк.

Нагадаємо, на Різдво, 25 грудня, російські війська вчергове били по Костянтинівській громаді. Через атаку загинув засновник фонду “Незламна” Вʼячеслав Ільченко, ще двоє волонтерів зазнали поранень.