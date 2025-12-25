Росіяни атакували у Костянтинівській громаді волонтерів на Різдво: є загиблий, двоє поранених

Костянтинівка на мапі. Фото: DeepState

На Різдво, 25 грудня, російські війська вчергове били по Костянтинівській громаді. Через атаку загинув засновник фонду “Незламна” Вʼячеслав Ільченко, ще двоє волонтерів зазнали поранень.

Про це повідомив голова Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

За його даними, війська країни-агресорки атакували фронтову Костянтинівську громаду 25 грудня. Під удари потрапили волонтери з Краматорська, які приїхали евакуювати місцевих.

Оновлено: у благодійному фонді “Схід. SOS” уточнили, що людина, яка загинула внаслідок атаки російського безпілотника у Костянтинівській громаді 25 грудня — не місцевий. Це був волонтер та засновник фонду “Незламна” Вʼячеслав Ільченко.

Через цю атаку зазнали поранень також двоє людей — окупанти атакували авто громадської організації “Краматорське об’єднання волонтерів”.

Місцевих вкотре закликають виїхати до більш безпечних регіонів України. З питань евакуації звертатися потрібно за цими номерами:

+38 (050) 56-78-887;

+38 (093) 42-01-883.

Нагадаємо, більш як 1,7 тисячі ударів завдали росіяни по житлових кварталах та лінії фронту Донецької області у переддень Різдва. Через ці атаки зазнали поранень двоє людей — у Костянтинівці.