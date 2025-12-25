Де лінія фронту у Донецькій області на 25 грудня 2025 року: зведення ЗСУ, ОВА та поліції

Наслідки російських атак у Донецькій області за 24 грудня 2025 року. Фото: ГУНП Донеччини

Більш як 1,7 тисячі ударів завдали росіяни по житлових кварталах та лінії фронту Донецької області у переддень Різдва. Через ці атаки зазнали поранень двоє людей — у Костянтинівці. Якою була ситуація в регіоні та на його фронтах — читайте далі.

Які міста та села атакувала Росія у Донецькій області 24 грудня

Упродовж минулої доби під вогнем окупантів були вісім населених пунктів регіону, пишуть у поліції. Так, росіяни били по Добропіллю, Дружківці, Костянтинівці, Краматорську, Лиману, Слов’янську, Брусівці та Новополтавці.

Загалом війська країни-агресорки завдали 1768 ударів по лінії фронту та житловому сектору Донецької області. Руйнувань зазнали 23 цивільні об’єкти, з яких 12 — домівки.

Зокрема, у Костянтинівці внаслідок дронових атак двоє людей дістали поранень.

Краматорськ окупанти обстріляли безпілотниками різного типу. У місті фіксували руйнування п’яти будинків, двох нежитлових приміщень та трьох автівок.

По Слов’янську російські війська били з РСЗВ “Смерч” — руйнувань зазнали дві оселі. У Дружківці FPV-дрон пошкодив багатоповерхівку.

Ще один приватний будинок загарбники понівечили у Добропіллі. А на Новополтавку росіяни спрямували БПЛА “Герань-2” та зруйнували три домівки, нежитлове приміщення та дві автівки.

Як звітують у Донецькій ОВА, за минулу добу з лінії фронту вдалося евакуювати ще 198 людей, у тому числі 24 дитини.

Ситуація на фронтах Донецької області

На Лиманському напрямку російські війська атакували сім разів, пишуть у Генштабі ЗСУ. Зокрема, окупанти намагалися просунутися в районах Новоселівки, Новоєгорівки, Ставки, Дробишеве, Шандриголове та в бік Лимана.

На Слов’янському напрямку — в районах Сіверська, Дронівки та в напрямку Різниківки — загарбники шість разів атакували позиції українських військ. На Краматорському напрямку росіяни не наступали.

На Костянтинівському напрямку війська країни-агресорки здійснили 16 атак поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Софіївки, Клебана-Бика, Русиного Яру та у напрямку Іванопілля.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 36 штурмів і наступів агресора поблизу Іванівки, Родинського, Красного Лимана, Котлиного, Удачного, Молодецького, Сухецького, Мирнограда, Покровська, Дачного, Філії та в напрямках Гришиного й Нового Шахового.

На Олександрівському напрямку окупанти 13 разів атакував Сили оборони у районах Андріївки-Клевцового, Зеленого Гаю, Олександрограда, Вишневого, Рибного, Злагоди, Красногірського та Привільного.

Нагадаємо, на кінець грудня 2025-го у зоні примусової евакуації побільшало дітей — тепер звідти мають вивезти 794 неповнолітніх. Кількість зросла, оскільки під примусовий виїзд тепер підпадають окремі населені пункти Святогірської, Миколаївської та Андріївської громад.