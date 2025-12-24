Евакуація дітей. Ілюстративне фото: ГУНП Донеччини

На кінець грудня 2025-го у зоні примусової евакуації побільшало дітей — тепер звідти мають вивезти 794 неповнолітніх. Кількість зросла, оскільки під примусовий виїзд тепер підпадають окремі населені пункти Святогірської, Миколаївської та Андріївської громад.

Про це розповіла начальниця служби у справах дітей Донецької ОДА Юлія Рижакова під час брифінгу.

За її даними, евакуація родин з дітьми у примусовий спосіб тепер триває в 11 населених пунктах 5 громад Донецької області. На кінець грудня 2025 року там залишаються 794 неповнолітніх, зокрема:

Дружківська громада — 306 дітей у Дружківці;

Краматорська громада — 4 дитини у Комишувасі;

Миколаївська громада — загалом 396 дітей;

Святогірська громада — загалом 33 дитини;

Андріївська громада — 55 дітей у Сергіївці.

За останній тиждень — з 17 по 24 грудня — з небезпеки вдалося евакуювати ще 97 неповнолітніх, каже Рижкова. Так, малечу вивозили з:

Дружківська громада — 39 дітей з Дружківки;

Андріївська громада — 9 дітей з Сергіївки;

Миколаївська громада — 49 дітей.

Загалом на підконтрольній уряду України частині Донеччини проживають 193,6 тисячі людей, з яких 12,4 тисячі — діти. До зони активних бойових дій додалася Дружківська громада, тож тепер їх загалом 21. На цих територіях мешкають більш як 34,4 тисячі цивільних.

Нагадаємо, окупаційна влада так званої “ДНР” заявила, що почала видавати російські паспорти жителям Покровська. Йшлося про цивільних, яких нібито вивезли з оточеного боями міста військові країни-агресорки. Серед них начебто щонайменше одна дитина.