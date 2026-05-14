41 країна ОБСЄ задіяла Московський механізм для розслідування індоктринації та мілітаризації Росією українських дітей

Мілітаризація дітей. Ілюстративне фото: з російських джерел

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

41 держава-учасниця Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) активувала Московський механізм. Він передбачає документування випадків “ідеологічної обробки” та мілітаризації Росією українських дітей.

Про це повідомив очільник МЗС Андрій Сибіга.

Московський механізм — це інструмент Організації з безпеки та співробітництва в Європі, який дозволяє країнам-членам створити групу незалежних експертів для розслідування порушень прав людини або воєнних злочинів у певній країні. Експерти збирають факти та публікують звіт — потім його можуть використати як доказову базу в міжнародних судах.

За словами Сибіги, 14 травня 41 країна-учасниця ОБСЄ активувала цей механізм, аби документувати випадки індоктринації — цілеспрямованого і систематичного навʼязування Росією своєї ідеології українським дітям. Йдеться також про спроби їхньої мілітаризації.

“Україна висловлює вдячність державам-учасницям ОБСЄ, які підтримали задіяння цього механізму після консультацій з Україною. Їхнє рішення є проявом не лише солідарності з Україною, а й відповідальності за захист базових принципів ОБСЄ – людської гідності, свободи, недоторканності сімейного життя та права кожної дитини зростати без примусу, страху і пропаганди війни”, — йдеться у заяві на сайті МЗС України.

Зазначимо, що за нормами міжнародного гуманітарного права, примусове перевиховання дітей на окупованих територіях може кваліфікуватися як воєнний злочин. Міжнародний кримінальний суд раніше вже видав ордер на арешт лідера Росії Володимира Путіна у зв’язку з депортацією українських дітей.

Нагадаємо, близько 1,6 мільйона українських дітей живуть на тимчасово окупованих територіях під пресом російської пропаганди. Як свідчить нове дослідження Центру “Альменда”, у тамтешніх школах більшає кадетських класів, а кількість дітей у рухах “Юнармія” та “Орлята Росії” зросла в десятки разів.

Також з 1 вересня на окупованій частині Донецької області росіяни хочуть відкрити чотири так звані “козацькі класи” — у школах Донецька, Макіївки, Докучаєвська та Маріуполя. Програма розрахована на учнів, починаючи з 5 класів: вона поєднуватиме “патріотичне виховання” та базовий військовий вишкіл.