За перше півріччя 2026 року допомогу від Званівської ВА отримали 41 захисник та 6 переселенців із громади. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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За перше півріччя 2026 року 47 мешканців Званівської громади отримали фінансову допомогу з місцевого бюджету. Серед них — шестеро переселенців та 41 захисник або захисниця. Загалом їм виплатили 678,5 тисяч гривень. Розповідаємо, як саме розподілили гроші та як звернутися по підтримку.

Дані про витрати з бюджету надали журналістам Вільного Радіо у Званівській сільській військовій адміністрації у відповідь на інформаційний запит.

Шестеро цивільних переселенців із громади отримали сукупно 60 тисяч гривень. За якою саме програмою — представники військової адміністрації не уточнили.

Ще 500 тисяч гривень підтримки сумарно виплатили військовим:

21 чинному захиснику та захисниці,

дев’ятьом ветеранам війни;

вісьмом родичам зниклих безвісти захисників і захисниць.

Крім цього, ще троє вихідців зі Званівської громади отримали 116,5 тисяч грн. Це переселенці, яких мобілізували або які вперше уклали контракт із ЗСУ та попросили представників ВА про підтримку.

Загалом представники Званівської ВА заклали у місцевому бюджеті на 2026 рік 1,9 млн грн на допомогу переселенцям та військовим за різними програмами. Зокрема:

960 тисяч грн для військових із громади. Підтримку розрахували на 77 людей. Тобто по допомогу ще можуть звернутися 39 захисників і захисниць;

803 тисячі грн передбачили на допомогу ВПО. Очікується, що гроші отримають 28 людей. Тобто ще 22 переселенці можуть попросити про підтримку;

183 тисячі грн для мобілізованих та тих, хто вперше уклав контракт із ЗСУ. Ці гроші призначені для п’ятьох людей, тобто ще двоє можуть отримати підтримку.

Отже, ще 63 мешканці Званівської громади можуть розраховувати на допомогу, якщо звернуться по неї.

Зазначимо, з питаннями щодо отримання допомоги переселенці та військові зі Званівської громади можуть звернутися телефоном або електронною поштою:

Нагадаємо, українська влада визнала тимчасово окупованими всі шість сіл Званівської громади Бахмутського району Донеччини. Відповідні зміни з’явилися в найновішій версії офіційного переліку від 31 березня 2026 року.