Монастир Серця Христового у Званівці до повномасштабного вторгнення. Фото: Леонід Андронов

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Українська влада визнала тимчасово окупованими всі шість сіл Званівської громади Бахмутського району Донеччини. Відповідні зміни з’явилися в найновішій версії офіційного переліку від 31 березня 2026 року. Раніше жоден із цих населених пунктів не мав такого статусу — тепер окупованою стала вся громада одразу.

Про ці зміни журналісти Вільного Радіо дізналися з наказу Міністерства розвитку громад та територій України №454 від 9 березня 2026 року “Про затвердження Змін до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією”. Документ набув чинності 31 березня.

Згідно з документом, села Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка та Новоселівка окуповані з 16 січня 2026 року, тоді як Званівка, Кузьминівка та Переїзне перейшли під російський контроль пізніше — з 6 лютого того ж року.

Раніше вся громада мала статус території активних бойових дій — його вона отримала в перший день повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року. З 7 серпня 2024 року й аж до окупації населені пункти Званівської громади перебували в зоні бойових дій, однак із позначкою “на якій функціонують державні електронні інформаційні ресурси”.

Званівська громада єдина у Бахмутському районі територіальна громада, до якої не входить жодного міста або селища. Всі інші громади району (Соледарська, Бахмутська, Торецька, Світлодарська, Часовоярська, Сіверська) є міськими.

Раніше Вільне Радіо писало, що ікону Божої Матері, вивезену з руїн монастиря Серця Христового у Званівці, передали Здолбунівському музею військовий капелан Іван Давиденко. Її та ще один образ врятував побратим капелана Євген Плохотнюк, коли до лінії фронту лишалося чотири кілометри. Лик потрапив у фонди музею наприкінці 2025 року, а зацифрували її фахівці у березні 2026-го.

Нагадаємо, також український уряд визнав окупованими три населені пункти Сіверської громади: села Серебрянка та Григорівка, а також місто Сіверськ. На території громади це перші населені пункти, які тимчасово опинилися під російським контролем.