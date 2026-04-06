Стела на в'їзді у Сіверськ. Архівне фото: Вільне Радіо

Український уряд визнав окупованими три населені пункти Сіверської громади: села Серебрянка та Григорівка, а також місто Сіверськ. На території громади це перші населені пункти, які тимчасово опинилися під російським контролем.

Про ці зміни журналісти Вільного Радіо дізналися з наказу Міністерства розвитку громад та територій України №454 від 9 березня 2026 року “Про затвердження Змін до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією”. Документ набув чинності 31 березня.

Місто Сіверськ та села Серебрянка й Григорівка офіційно окуповані від 22 січня 2026 року. Стосовно самого Сіверська дата не відповідає повідомленням про ситуацію на фронті: Генеральний штаб ЗСУ заявив про відступ українських сил із міста 23 грудня, тобто майже за місяць до дати, від якої Мінрозвитку вважає Сіверськ окупованим.

Вся Сіверська громада, згідно з офіційним переліком, перебувала у статусі території активних бойових дій від першого дня вторгнення Росії — 24 лютого 2022 року. 7 серпня 2024-го там запрацювали державні електронні інформаційні ресурси, тому громада набула відповідного статусу. Його досі має вся територія Сіверської громади окрім Сіверська, Серебрянки та Григорівки, які від 22 січня 2026 року офіційно є окупованими.

Сіверськ є вже п’ятим містом Бахмутського району, яке офіційно визнане тимчасово окупованим. Раніше такого статусу набули Світлодарськ, Бахмут, Соледар та Залізне Торецької громади.

На території району залишилися два неокуповані міста — Часів Яр та Торецьк. Там досі тривають бої.

Нагадаємо, українське військове командування вжило заходів щодо командирів, які “допустили втрату Сіверська”. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звинувачує їх у подачі неправдивих даних щодо ситуації на цьому відтинку фронту.