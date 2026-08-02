Орієнтовна лінія зіткнення на Костянтинівському напрямку. Скірншот: DeepStateMap

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

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На Костянтинівському напрямку російські війська дедалі активніше атакують логістику українських підрозділів. За словами військового 93 окремої механізованої бригади “Холодний Яр”, дрони літакового типу можуть завдавати ударів на відстані до 40 кілометрів від лінії фронту, через що пересування в тилу стає дедалі небезпечнішим.

Про це в ефірі “Суспільне Студія” розповів головний сержант 93 окремої механізованої бригади “Холодний Яр” Віталій Пʼясецький із позивним Стохід.

За його словами, російська армія продовжує застосовувати тактику малих штурмових груп, які намагаються проникати крізь українську оборону. Винятком став масштабний механізований штурм 22 липня на позиції суміжного підрозділу — 1-го корпусу НГУ “Азов”. Тоді окупанти залучили танки, бойові броньовані машини, легку техніку та мотогрупи, однак досягти успіху їм не вдалося.

Після невдалої атаки, каже військовий, росіяни повернулися до звичної тактики невеликих штурмових груп. Водночас російські війська активно використовують безпілотники різних типів, щоб прикривати наступи та бити по українській логістиці.

За словами Віталія Пʼясецького, квадрокоптери та FPV-дрони здебільшого працюють на відстані до 15–20 кілометрів від лінії фронту. Натомість дрони літакового типу, зокрема “Молнія”, можуть атакувати цілі значно глибше — до 40 кілометрів вглиб смуг відповідальності.

“Логістика постійно під ударом. У темну пору доби по тому самому Краматорську та Словʼянську їздити вкрай небажано. Логістичні місії виконуються або вдень, або у ранкові чи вечірні сутінки”, — пояснив Пʼясецький.

Він зазначив, що через постійні атаки дронів військовим дедалі складніше діставатися своїх позицій. На багатьох ділянках фронту техніка вже не може безпечно підвозити особовий склад, тому піхотинцям доводиться долати до позицій десятки кілометрів пішки.

За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби на Костянтинівському напрямку українські військові відбили 19 російських атак. Бої точилися поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Іванопілля, а також у напрямках Райського, Русиного Яру та Степанівки.