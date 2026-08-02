Наслідки російських атак у Донецькій області, 1 серпня 2026-го. Фото: Вадим Філашкін

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Протягом минулої доби росіяни продовжили атаки по житлових кварталах міст і сіл Донеччини. Окупанти атакували підконтрольну українському уряду частину області з авіації, артилерією та дронами: поліції загалом вдалося зафіксувати 1 291 атаку по лінії фронту й житловим кварталам. Загинули двоє цивільних, поранені ще четверо.

Двоє людей загинули, ще четверо дістали поранень через російські удари по Донеччині

За даними обласної поліції, протягом 1 серпня 2026 року під вогнем були щонайменше шість населених пунктів Донеччини: Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ, Красноторка, Райгородок і Самійлівка.

Найважчі наслідки зафіксували у Дружківці. Російські військові скинули на місто дві авіабомби КАБ-250 та атакували безпілотниками. Внаслідок ударів загинули двоє цивільних, ще двоє людей зазнали поранень. Також пошкоджені дев’ять приватних будинків.

У Краматорську протягом доби зафіксували 14 російських атак, переважно із застосуванням безпілотників. Поранень зазнала одна людина. У місті пошкоджені п’ять багатоквартирних будинків, дві лікарні, торговельний центр, готель, нежитлові приміщення, об’єкт інфраструктури та два цивільні автомобілі.

Ще одну людину поранили у Слов’янську. Там також пошкоджені два приватні будинки.

Крім того, через російські атаки руйнувань зазнали два приватні будинки у Райгородку, приватна оселя у Самійлівці та автобус у Красноторці.

Загалом пошкоджені 30 цивільних об’єктів, з яких 19 — житлові будинки.

Жертви російських атак у Донецькій області за 1 серпня 2026-го. Інфографіка: Вільне Радіо

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що також пошкоджено приватний будинок у Спасько-Михайлівці Новодонецької громади.

За його даними, всього за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовали 614 людей, у тому числі 36 дітей.

Наслідки російських атак у Донецькій області, 1 серпня 2026-го. Фото: ГУНП Донеччини

Наслідки російських атак у Донецькій області, 1 серпня 2026-го. Фото: ГУНП Донеччини

Наслідки російських атак у Донецькій області, 1 серпня 2026-го. Фото: ГУНП Донеччини

Найбільше атак за минулу добу на Донеччині зафіксували поблизу Костянтинівки та Покровська

За даними ранкового зведення Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби російські війська продовжували наступальні дії на основних напрямках Донеччини:

на Покровському напрямку українські військові зупинили 27 штурмів . Російські війська наступали в районах Білицького, Родинського, Котлиного та у напрямках Софіївки, Новопавлівки, Кучерового Яру, Вільного, Нового Шахового, Шевченка, Новогришиного, Гулівого й Удачного;

найбільше бойових зіткнень після Покровського напрямку зафіксували на Костянтинівському — там загарбники 19 разів атакували поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Іванопілля, а також у напрямках Райського, Русиного Яру та Степанівки;

на Словʼянському напрямку окупанти 18 разів намагалися прорвати оборону Сил оборони. Штурми фіксувалися в районах Закітного, Кривої Луки, Різниківки та у напрямку Рай-Олександрівки;

на Лиманському напрямку українські захисники відбили 16 атак . Бої точилися поблизу Лимана, Діброви, Озерного та Новомихайлівки, а також у напрямках Дробишевого, Новосергіївки, Андріївки, Шийківки й Новоселівки;

ще чотири атаки Сили оборони відбили на Олександрівському напрямку , де російська армія намагалася просунутися у бік Мирного та Рибного;

на Краматорському напрямку російські військові здійснили три атаки у напрямках Привільного та Юрківки.

Нагадаємо, що за тиждень, із 24 до 31 липня, з Миколаївської громади на Донеччині евакуювали майже 140 людей. Найбільше мешканців нині залишаються у Райгородоцькому старостинському окрузі, який регулярно зазнавав російських обстрілів наприкінці липня.