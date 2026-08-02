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Протягом минулої доби росіяни продовжили атаки по житлових кварталах міст і сіл Донеччини. Окупанти атакували підконтрольну українському уряду частину області з авіації, артилерією та дронами: поліції загалом вдалося зафіксувати 1 291 атаку по лінії фронту й житловим кварталам. Загинули двоє цивільних, поранені ще четверо.
За даними обласної поліції, протягом 1 серпня 2026 року під вогнем були щонайменше шість населених пунктів Донеччини: Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ, Красноторка, Райгородок і Самійлівка.
Найважчі наслідки зафіксували у Дружківці. Російські військові скинули на місто дві авіабомби КАБ-250 та атакували безпілотниками. Внаслідок ударів загинули двоє цивільних, ще двоє людей зазнали поранень. Також пошкоджені дев’ять приватних будинків.
У Краматорську протягом доби зафіксували 14 російських атак, переважно із застосуванням безпілотників. Поранень зазнала одна людина. У місті пошкоджені п’ять багатоквартирних будинків, дві лікарні, торговельний центр, готель, нежитлові приміщення, об’єкт інфраструктури та два цивільні автомобілі.
Ще одну людину поранили у Слов’янську. Там також пошкоджені два приватні будинки.
Крім того, через російські атаки руйнувань зазнали два приватні будинки у Райгородку, приватна оселя у Самійлівці та автобус у Красноторці.
Загалом пошкоджені 30 цивільних об’єктів, з яких 19 — житлові будинки.
Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що також пошкоджено приватний будинок у Спасько-Михайлівці Новодонецької громади.
За його даними, всього за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовали 614 людей, у тому числі 36 дітей.
За даними ранкового зведення Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби російські війська продовжували наступальні дії на основних напрямках Донеччини:
Нагадаємо, що за тиждень, із 24 до 31 липня, з Миколаївської громади на Донеччині евакуювали майже 140 людей. Найбільше мешканців нині залишаються у Райгородоцькому старостинському окрузі, який регулярно зазнавав російських обстрілів наприкінці липня.