Відстань від Миколаївки до лінії фронту. Скриншот: DeepState

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За тиждень, із 24 до 31 липня, з Миколаївської громади на Донеччині евакуювали майже 140 людей. Найбільше мешканців нині залишаються у Райгородоцькому старостинському окрузі, який регулярно зазнавав російських обстрілів наприкінці липня.

Про ситуацію у громаді Вільному Радіо повідомив начальник Миколаївської міської військової адміністрації Володимир Проскунін.

За даними посадовця, станом на 31 липня у громаді залишаються 1 097 людей. У самій Миколаївці нині мешкають 284 людини. Ще 786 людей проживають у Райгородоцькому старостинському окрузі: 513 — у Райгородку, 136 — у Карпівці, 91 — у Донецькому та 46 — у Селезнівці.

Ще 21 людина залишається у Рай-Олександрівському старостинському окрузі: 14 — у Рай-Олександрівці, шестеро — у Пискунівці та одна — у Стародубівці.

“Найменше жителів залишається у Малинівському старостинському окрузі — шестеро. П’ятеро з них мешкають у Никонорівці та одна людина — у Малинівці. У п’яти селах громади — Васютинському, Оріхуватці, Першомар’ївці, Юрківці та Тихонівці — людей уже не залишилося”, — повідомив Володимир Проскунін.

За тиждень з громади евакуювали 139 людей. Найбільше жителів виїхали з Райгородка (79) та Донецького (57).

Безпекова ситуація у громаді залишається складною, зазначив очільник ВА. З 23 до 30 липня російські війська щонайменше 14 разів атакували Миколаївку, Райгородок та Донецьке. Для ударів, за попередніми даними військової адміністрації, застосовували FPV-дрони та 250-кілограмові авіабомби. Внаслідок цих атак щонайменше семеро цивільних зазнали поранень.

Найбільше від російських атак упродовж цього періоду потерпав Райгородок. Зокрема, 29 липня внаслідок масованого удару по селищу загинула цивільна жінка, а її шестирічний син, чоловік та ще четверо місцевих зазнали поранень. Тоді ж пошкоджень зазнали 11 приватних будинків, ще один зруйнували.

“Родину, де мати загинула, а батько та дитина поранені, евакуювали до Харківської області ще 24 лютого 2026 року. Вони таємно приїхали до батька в гості”, — повідомив Володимир Проскунін.

Через безпекову ситуацію правоохоронці не завжди можуть виїжджати на місця російських атак, тому встановити всі наслідки обстрілів одразу неможливо.

Раніше ми розповідали, у які фейки про евакуацію досі вірять жителі Донеччини та що про це каже евакуаційник, який допомагає людям вибратися з прифронтової зони.