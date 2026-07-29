Райгородок на мапі. Фото: DeepState

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29 липня війська країни-агресорки атакували Райгородок у Миколаївській громаді. Через цей обстріл загинула людина, ще шестеро дістали поранень. У селищі фіксують руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

За їхніми даними, зранку 29 липня під приціл армії РФ потрапило селище Райгородок. Окупанти поцілили по території приватного сектору.

Внаслідок атаки під завалами будинку загинула 37-річна жінка. Її 6-річний син, його батько та бабуся дістали поранень ушкодження. Також травмовано ще трьох містянок віком 63, 69 й 74 років.

У постраждалих діагностували осколкові поранення, контузії, опіки, садна, закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, переломи. Потерпілих ушпиталили для надання медичної допомоги.

Окрім цього, у населеному пункті фіксують руйнування 12 домоволодінь.

Нагадаємо, за добу 26 липня російські війська завдали по підконтрольній частині Донецької області 1 243 удари із різних видів зброї. Влучання фіксували як на лінії фронту, так і в житловому секторі регіону — серед цивільних поранені шестеро людей. Попередньо, обійшлося без загиблих.