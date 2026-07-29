Наслідки російських атак у Донецькій області, 28 липня 2026-го. Фото: ГУНП Донеччини

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За добу російські війська завдали по підконтрольній частині Донецької області 1 243 удари із різних видів зброї, повідомляє поліція. Влучання фіксували як на лінії фронту, так і в житловому секторі регіону — серед цивільних поранені шестеро людей. Попередньо, обійшлося без загиблих.

Під вогнем опинилися щонайменше 10 населених пунктів

Міста Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ, селища Малотаранівка, Черкаське, села Кіндратівка, Копані, Маяки, Мирне, Петрівка Перша були під російськими атаками за добу, повідомляє поліція.

По Черкаському били 250-кілограмовою авіабомбою — там поранені четверо людей, зазнала руйнувань адмінбудівля, лікарня, будівля екстреної медичної допомоги та заклад освіти.

У Маяках російський дрон “Молнія-2” влучив по цивільному авто — поранені ще двоє людей.

По Краматорську били дев’ять разів, переважно FPV-дронами. Пошкоджений об’єкт інфраструктури, господарське приміщення та шість цивільних авто.

У Слов’янську через влучання FPV-дрона постраждало авто.

На Мирне скинули 500-кілограмову авіабомбу — руйнувань зазнали багатоквартирний будинок, нежитлові приміщення та трактор.

У Малотаранівці пошкоджені приватний будинок, нежитлові приміщення та автомобіль. У Петрівці Першій та Копанях — по одному приватному будинку.

Загалом, як підрахували в поліції, руйнувань зазнали 26 цивільних об’єктів. З них чотири — це житлові будинки.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін доповнив поліцію про наслідки ударів по тих населених пунктах, про які правоохоронці не написали у своєму зведенні. Так, у Білозерському, за даними обласної влади, через атаки загарбників один приватний будинок зруйнований, ще два — пошкоджені, а у Сергіївці Андріївської громади пошкоджені 15 осель та інфраструктура.

Покровський та Краматорський напрямки були найактивнішими на Донеччині

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові 13 разів намагалися вклинитися в оборону ЗСУ. Вони атакували у бік Дробишевого, Лимана, Озерного та Ставків, а також поблизу Новоселівки, Новомихайлівки й Греківки;

на Слов’янському напрямку окупанти провели 19 штурмів поблизу Кривої Луки, Закітного та Різниківки, а також у напрямку Рай-Олександрівки й Пискунівки;

чотири атаки російських сил відбулися на Краматорському напрямку поблизу Привілля та Никифорівки, а також у бік Малинівки;

поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Іванопілля та Русиного Яру, а також у напрямку Степанівки загарбники провели 31 атаку на Костянтинівському напрямку ;

на Покровському напрямку військовослужбовці ЗСУ зупинили 37 штурмових дій російських військових поблизу Василівки, Котлиного, Удачного, Новомиколаївки, Молодецького, Чернігівки та Новоолександрівки, а також у напрямку Торецького, Новопавлівки, Кучерового Яру, Вільного, Світлого, Шевченка, Білицького, Матяшева, Нового Донбасу та Новогришиного.

Нагадаємо, близько третьої години ночі 29 липня російські військові завдали удару 500-кілограмовою авіабомбою по прифронтовому Слов’янську. Через її розрив зазнав поранень місцевий, а також зазнало руйнувань місцеве підприємство.