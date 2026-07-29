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За добу російські війська завдали по підконтрольній частині Донецької області 1 243 удари із різних видів зброї, повідомляє поліція. Влучання фіксували як на лінії фронту, так і в житловому секторі регіону — серед цивільних поранені шестеро людей. Попередньо, обійшлося без загиблих.
Міста Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ, селища Малотаранівка, Черкаське, села Кіндратівка, Копані, Маяки, Мирне, Петрівка Перша були під російськими атаками за добу, повідомляє поліція.
По Черкаському били 250-кілограмовою авіабомбою — там поранені четверо людей, зазнала руйнувань адмінбудівля, лікарня, будівля екстреної медичної допомоги та заклад освіти.
У Маяках російський дрон “Молнія-2” влучив по цивільному авто — поранені ще двоє людей.
По Краматорську били дев’ять разів, переважно FPV-дронами. Пошкоджений об’єкт інфраструктури, господарське приміщення та шість цивільних авто.
У Слов’янську через влучання FPV-дрона постраждало авто.
На Мирне скинули 500-кілограмову авіабомбу — руйнувань зазнали багатоквартирний будинок, нежитлові приміщення та трактор.
У Малотаранівці пошкоджені приватний будинок, нежитлові приміщення та автомобіль. У Петрівці Першій та Копанях — по одному приватному будинку.
Загалом, як підрахували в поліції, руйнувань зазнали 26 цивільних об’єктів. З них чотири — це житлові будинки.
Начальник ДонОВА Вадим Філашкін доповнив поліцію про наслідки ударів по тих населених пунктах, про які правоохоронці не написали у своєму зведенні. Так, у Білозерському, за даними обласної влади, через атаки загарбників один приватний будинок зруйнований, ще два — пошкоджені, а у Сергіївці Андріївської громади пошкоджені 15 осель та інфраструктура.
Нагадаємо, близько третьої години ночі 29 липня російські військові завдали удару 500-кілограмовою авіабомбою по прифронтовому Слов’янську. Через її розрив зазнав поранень місцевий, а також зазнало руйнувань місцеве підприємство.