Наслідки ударів по Слов'янську 28-29 липня. Фото: Слов'янська міська ВА

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Близько третьої години ночі російські військові завдали удару 500-кілограмовою авіабомбою по прифронтовому Слов’янську. Через її розрив зазнав поранень місцевий, а також зазнало руйнувань місцеве підприємство.

Про це повідомили у пресслужбі Слов’янської міської військової адміністрації.

“Поранення отримав чоловік 1974 року народження. Він перебуває у лікарні, йому надається необхідна медична допомога”, — повідомили у Слов’янській міській ВА.

Внаслідок розриву авіабомби у Слов’янську знищені складські будівлі та ангари приватного підприємства, постраждали також два автомобілі.

Місцева влада зазначила, що це не перший за останні дні удар загарбників по складах на території громади. Так, минулої доби, 28 липня, 500-кілограмовою авіабомбою росіяни атакували селище Мирне. Там також постраждали складські приміщення, а також багатоквартирний будинок.

Нагадаємо, два шкільні автобуси Черкаської громади працюватимуть у Словʼянську для потреб національної безпеки та оборони. Водіїв і пальне для них забезпечуватиме Словʼянська громада.