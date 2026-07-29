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Вночі росіяни били по Слов’янську з авіації — поранена одна людина

В'ячеслав Попович
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Близько третьої години ночі російські військові завдали удару 500-кілограмовою авіабомбою по прифронтовому Слов’янську. Через її розрив зазнав поранень місцевий, а також зазнало руйнувань місцеве підприємство.

Про це повідомили у пресслужбі Слов’янської міської військової адміністрації.

“Поранення отримав чоловік 1974 року народження. Він перебуває у лікарні, йому надається необхідна медична допомога”, — повідомили у Слов’янській міській ВА.

Внаслідок розриву авіабомби у Слов’янську знищені складські будівлі та ангари приватного підприємства, постраждали також два автомобілі.

Наслідки ударів по Слов’янську 28-29 липня. Фото: Слов’янська міська ВА
Наслідки ударів по Слов’янську 28-29 липня. Фото: Слов’янська міська ВА
Наслідки ударів по Слов’янську 28-29 липня. Фото: Слов’янська міська ВА

Місцева влада зазначила, що це не перший за останні дні удар загарбників по складах на території громади. Так, минулої доби, 28 липня, 500-кілограмовою авіабомбою росіяни атакували селище Мирне. Там також постраждали складські приміщення, а також багатоквартирний будинок.

Нагадаємо, два шкільні автобуси Черкаської громади працюватимуть у Словʼянську для потреб національної безпеки та оборони. Водіїв і пальне для них забезпечуватиме Словʼянська громада.

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