Автобус ПАЗ 32053-07 “Мрія”. Ілюстративне фото: АвтоЦентр

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Два шкільні автобуси Черкаської громади працюватимуть у Словʼянську для потреб національної безпеки та оборони. Водіїв і пальне для них забезпечуватиме Словʼянська громада.

Про це йдеться у розпорядженні начальника Черкаської селищної військової адміністрації.

Згідно з документом, до Словʼянської громади мають відправити два автобуси ПАЗ моделі “Мрія”. Вони перебувають на балансі відділу освіти Черкаської селищної ради.

У розпорядженні не уточнюють, які саме роботи виконуватиме транспорт. Зазначили лише, що його залучають для потреб національної безпеки та оборони.

Водночас забезпечувати автобуси водіями та паливно-мастильними матеріалами має Словʼянська міська територіальна громада.

Документ ухвалили після звернення Словʼянської міської військової адміністрації та рішення місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій. Також у розпорядженні згадується меморандум про співробітництво між Черкаською та Словʼянською громадами, підписаний у лютому 2026 року.

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