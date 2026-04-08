Діти з Донецької області на відпочинку в оздоровчому комплексі “Перлина Донеччини”, червень 2024 року. Фото: Донецька ОВА

Громада виділила понад півтора мільйона гривень на путівки та проїзд для дітей, які потребують відпочинку.

Про програму журналісти Вільного Радіо дізналися з документів Кальчицької сільської військової адміністрації.

У 2026 році Кальчицька громада Волноваського району спрямує 1 520 064 гривні на оздоровлення вразливих дітей. Тобто на кожну дитину з 48 запланованих припадає орієнтовно 31 600 гривень.

Путівки отримають діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, зокрема:

діти військових;

з малозабезпечених сімей;

а також ті, хто через війну був змушений покинути громаду і нині живе в евакуації.

Окремо заклали 160 000 гривень на відшкодування вартості проїзду залізницею до оздоровчого закладу і назад для тих самих 48 дітей.

Щоб путівки розподіляли чесно, адміністрація формуватиме реєстр дітей пільгових категорій та регулярно його оновлюватиме. Батьки зможуть отримати консультації щодо оформлення документів у місцевому відділі соціального захисту населення. Зокрема, звернутися можна до в.о. начальниці відділу Кальчицької селищної військової адміністрації Діани Папазової за телефоном: (099) 090-11-40.

Крім бюджетних коштів, громада розраховує на підтримку міжнародних партнерів — вони долучаться до організації оздоровлення та психологічної підтримки дітей.

