Фото: Богдан Кравчук

Громада оголосила про початок збору інформації щодо дітей, які хочуть поїхати на другу зміну в дитячий оздоровчий центр “Артек”.

Про це повідомляє Великоновосілківська селищна військова адміністрація.

У таборі влаштовують тематичні зміни: освітні, екологічні, медійні, патріотичні та профорієнтаційні. Дітей залучають до участі у майстер-класах і командних заходах освітнього, спортивного та творчого спрямування.

Станом на 7 березня 2026 року громада розпочала прийом заявок на участь дітей у II зміні оздоровчої кампанії, яка триватиме з 28 березня по 17 квітня.

Аби записати дитину, батьки можуть звертатися до представниці відділу соцзабезпечення та охорони здоров’я селищної ради Олени Кудрявцевої за номером: (050)474-28-36.

