Діти з Донеччини можуть безкоштовно відпочити на Київщині, Закарпатті та Хмельниччині. Путівки з бюджетів купують для дітей з пільгових категорій та тих, хто відзначився великими успіхами в навчанні. Розповідаємо, скільки виділили на дитячий відпочинок у різних громадах, які табори та санаторії доступні у 2026 році та що потрібно для подання заявки.

Дані про оздоровлення дітей з Донецької області повідомили у місцевих військових адміністраціях у відповідь на запити Вільного Радіо.

Для довідки: На відпочинок бюджетним коштом раз на рік направляють дітей від 7 до 18 років. Першочергове право на такі поїздки мають діти з пільгових категорій: діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

діти з прийомних сімей;

діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) в районах проведення бойових дій, діти загиблих захисників та захисниць України;

діти учасників бойових дій;

діти з інвалідністю, здатні до самообслуговування (за відсутності протипоказань);

діти з малозабезпечених сімей,

діти з багатодітних сімей. Також у деяких громадах оплачують путівки для обдарованих школярів. Тривалість оздоровчої зміни становить 21 календарний день, а тривалість відпочинкової зміни — 14 календарних днів. Станом на момент публікації не всі громади ще визначили порядок надання допомоги на оздоровлення. Детальніша інформація з’явиться згодом на офіційних сайтах місцевих адміністрацій. Отримати консультації можна у відділах соцзахисту.

Шахівська громада

Фінансування: у 2026 році з місцевого бюджету на відпочинок та оздоровлення дітей виділяють 1 млн 978 тис. 500 грн, у 2027 році — 2 млн 056 тис. 400 грн.

Як подати заяву: один із батьків або законних представників має особисто звернутися за адресою: Черкаська область, Золотоноша, вул. Садовий проїзд 2, каб. 217 або надіслати на вказану адресу Укрпоштою чи “Новою поштою” кур’єрською доставкою. Щодо можливості подати заявку електронною поштою та іншої детальної інформації можна звернутися до відділу соціального захисту за номером (050) 015-04-48.

Покровська громада

Фінансування: з бюджету громади на дитячі путівки виділяють 3 млн 166 тис. 800 грн. Ще стільки ж мають виділити як субвенцію з обласного бюджету.

Де: обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс “Перлина Донеччини”, релокований зі Святогірська в Мукачівський район Закарпатської області.

Як подати заяву: звертатися особисто до відділу соцзахисту за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 56 або надіслати документи поштою.

За додатковою інформацією щодо оздоровлення дітей можна звертатися за телефоном інформаційно-консультативного сектору при УСЗН: (095)399-90-55.

Костянтинівська громада

Фінансування: з місцевого бюджету виділяють 2 млн 128 тис. грн.

Де: для школярів передбачений відпочинок та соціальна реабілітація у санаторно-оздоровчому центрі “Смарагдове місто”, релокованому до с. Оринін Кам’янець-Подільського району Хмельницької області.

Як подати заяву: для отримання детальної консультації з питань подання заяви, переліку документів та умов участі можна звертатися за телефоном: (050)586-24-49.

Лиманська громада

Фінансування: 1,54 млн грн на путівки та 300 тис. грн — на компенсацію проїзду для дітей та одного з батьків з місцевого бюджету.

Де: “Перлина Донеччини”: санаторії “Карпати” та “Сонячне Закарпаття” (Закарпатська область).

Як подати заяву: потрібно звернутися до управління соцзахисту населення Лиманської міськради. Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: (0626) 12-72-02, (0626) 12-71-03, (095) 610-13-83.

Сіверська громада

Фінансування: з місцевого бюджету на оздоровлення та відпочинок дітей виділили 715 тис. грн, ще 800 тис. грн спрямували з інших джерел.

Де: “Перлина Донеччини”, рекреаційний комплекс “Іллара” (Закарпатська область); “Артек” (Київська та Закарпатська області); “Смарагдове місто” (Хмельницька область), Karabin Camp (Львівська область). Також у ВА повідомили, що запланований відпочинок за кордоном та в Оноківській та Мукачівській громадах на Закарпатті.

Як подати заяву: невдовзі на сайті Сіверської ВА мають опублікувати форму “Оздоровлення та відпочинок дітей Сіверської міської територіальної громади у 2026 році”.

Комарська громада

Фінансування: 791 тис. 700 грн з місцевого бюджету.

Де: “Перлина Донеччини” (Закарпаття), “Артек” (Київська та Закарпатська області).

Як подати заяву: за інформацією жителі громади можуть звернутися до відділу соціального захисту населення та охорони здоров’я Комарської сільської ради за номером телефону (066)093-53-36, з 9:00 до 16:00 з понеділка по п’ятницю або за електронною адресою [email protected].

Дружківська громада

Фінансування: 1,7 млн грн з місцевого бюджету.

Де: “Перлина Донеччини” (Закарпаття).

Як подати заяву: звернутися в управління соцзахисту Дружківської міськради за адресою: м. Дружківка, вулиця Машинобудівників, 64. За консультацією можна звернутися на гарячу лінію управління за номерами: (066)105-93-69 або (095)689-06-86.

Фінансування: у місцевому бюджеті на дитячий відпочинок заклали 3 млн 560 тис. 800 грн.

Як подати заяву: подати заявку на оздоровлення дитини можна за формою попередньої реєстрації.

Часовоярська громада

Як подати заяву: на сайті Часовоярської ВА мають опублікувати відповідну форму. За консультацією можна звернутися до відділу з питань соціального захисту населення міськради за телефонами: (099)778-09-74, (099)013-04-09.

Добропільська громада

Фінансування: у місцевому бюджеті передбачили 1 млн 108 тис. 400 грн на путівки для дітей.

Як подати заяву: звернутися до управління соцзахисту населення Добропільської міськради за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41, офіс 117-1. Консультації можна отримати за телефоном (066)867-16-17.

Краматорська громада

Фінансування: 5 млн 570 тис. 200 грн з місцевого бюджету.

Як подати заяву: звернутися до управління праці та соцзахисту населення Краматорської міськради за адресою: Краматорськ, вул. Героїв Небесної Сотні, будинок 23, кабінет 106 або надіслати заяву кур’єром “Нової пошти”. Детальну інформацію можна отримати за телефоном гарячої лінії (093)234-30-22, який працює з 09:00 до 16:00 з понеділка по п’ятницю.

Очеретинська громада

Фінансування: 760 тис. 030 грн з місцевого бюджету.

Де: “Перлина Донеччини” (Закарпаття), “Артек” (Київська та Закарпатська області).

Як подати заяву: звернутися до управління соцзахисту населення або управління з питань освіти, молоді, спорту та розвитку культури Очеретинської селищної ВА. Запитання можна поставити за номером (066)949-85-67.

Курахівська громада

Фінансування: у місцевому бюджеті на відпочинок та оздоровлення дітей заклали 2 млн 533 тис. 440 грн.

Де: в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку в Карпатському регіоні та Київській області.

Як подати заяву: заповнивши форму, а також за телефонами управління соцзахисту населення Курахівської міської ради: (096)810-68-32, (098)715-47-86, (066)757-70-36.

Мирноградська громада

Фінансування: 2 млн 026 тис. 800 грн з місцевого бюджету.

Як подати заяву: потрібно заповнити форму. Консультації надають в управлінні соцзахисту населення Мирноградської міськради з адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41 або за телефоном (050)-648-15-19.

Світлодарська громада

Фінансування: 1 млн 425 тис. 100 грн з місцевого бюджету. Ця сума розрахована на 45 дітей.

Де: заклад відпочинку розташований у Карпатах.

Як подати заяву: за інформацією можна звернутися на електронну пошту [email protected] або за одним із цих номерів: (095)878-28-01, (066)858-11-74.

Селидівська громада

Фінансування: 1 млн 646 тис. 700 грн з місцевого бюджету.

Як подати заяву: особисто за адресою: м. Кам’янське, просп. Василя Стуса, буд. 15 Б або надіслати заяву поштою за адресою: 08130, Київська область, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Борщагівська, 30 а. Також можна звернутися на електронну адресу: [email protected]. Детальнішу інформацію можна отримати за телефоном (050)914-25-22.

Черкаська громада

Фінансування: 500 тис. грн із місцевого бюджету (на 16 дітей).

Де: “Артек” (Київська та Закарпатська області), “Перлина Донеччини” (Закарпаття).

Як подати заяву: звернутися до відділу соцзахисту населення за адресою: с-ще Черкаське, вул. Тараса Шевченка, будинок 15А. Запитання можна поставити за номером: (093)970-78-54.

Святогірська громада

Фінансування: у бюджеті громади на дитячий відпочинок передбачили 636 тис. 330 грн.

Де: “Перлина Донеччини” (Закарпаття).

Як подати заяву: заявку для участі у програмі можна залишити за номером відділу соцзахисту населення Святогірської міськради: (099)073-81-62.

Білозерська громада

Фінансування: 507 тис. грн з місцевого бюджету.

Як подати заяву: детальну інформацію опублікують на сайті громади у другому кварталі 2026 року.

Іллінівська громада

Фінансування: 350 тис. грн із місцевого бюджету.

Де: “Смарагдове місто” у с. Оринин Хмельницької області (ці путівки фінансує обласний бюджет), “Перлина Донеччини” (Закарпаття), “Артек” (Київщина та Закарпаття).

Новогродівська громада

Фінансування: з місцевого бюджету із залученням коштів партнерських громад на відпочинок для 35 дітей спрямовують 1 млн 109 тис. 500 грн. Додатково заклали 248 тис. 485 грн на путівки для ще 10 дітей.

Де: “Перлина Донеччини” (Закарпаття), “Артек” (Київська та Закарпатська області), “Смарагдове місто” (Хмельниччина). У період з 3 по 12 січня 2026 року група дітей з громади відпочивала у Калуші, протягом року такі поїздки планують і для інших.

Як подати заяву: електронною поштою [email protected] або за телефоном гарячої лінії: (066)035-61-20.

Новодонецька громада

Фінансування: місцевий бюджет — 320 тис. грн.

Як подати заяву: звернутися до відділу соцзахисту населення, контакти селищної ВА [email protected], (066) 405-11-15

Олександрівська громада

Фінансування: з місцевого бюджету виділили 422 тис. 130 грн на путівки для 13 дітей та ще 20 тис. грн — на проїзд до закладів оздоровлення.

Де: “Артек” на Київщині та Закарпатті (для пільгових категорій коштом держбюджету), “Перлина Донеччини” (Закарпаття), “Смарагдове місто” (Хмельниччина). Для 25 школярів з-поміж дітей військових, зниклих безвісти, загиблих героїв, а також дітей, занесених до шкільних банків “Обдаровані діти” у травні 2026 запланований відпочинок у м. Яремче.

Як подати заяву: потрібно звернутися до відділу соцзахисту або відділу освіти Олександрівської селищної ради. Деталі можна уточнити за електронною адресою [email protected].

Криворізька громада

Фінансування: з місцевого бюджету та інших джерел виділяють 376,68 тис. грн на путівки та проїзд для 10 дітей.

Як подати заяву: потрібно звернутися до відділу соцзахисту Криворізької сільської ради: Завідувач сектору з питань соціального захисту населення Криворізької сільської ради Римма Шавайда – (050) 961-37-82.

Сартанська громада

Фінансування: 950 тис. грн з бюджету громади.

Як подати заяву: потрібно зателефонувати на гарячу лінію контактного центру Сартанської громади за номером 0800-33-25-20. Також можна залишити електронне звернення на порталі.

Ольгинська громада

Фінансування: 1 млн 266 тис. 720 грн виділяють із бюджету громади на чотирьох дітей, а також оплачують із держбюджету путівки для двох дітей у Карпатах.

Де: “Артек” (Київська та Закарпатська області).

Як подати заяву: потрібно звернутися до відділу соцзахисту Ольгинської селищної ради за телефоном гарячої лінії (095) 365-43-18.

Соледарська громада

Фінансування: 2 млн 966 тис. 760 грн з місцевого бюджету на путівки до закладів оздоровлення і відпочинку, евакуйованих з Донеччини.

Де: “Смарагдове місто” на Хмельниччині (для учнів соледарських шкіл, які потребують особливої підтримки, вартість путівок покриває обласний бюджет) та “Артек” на Київщині та Закарпатті (коштом державного бюджету оздоровлюють дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки).

Як подати заяву: потрібно звернутися до відділу соцзахисту Соледарської міської ради за телефонами: (095)441-79-37, (095)463-06-57.

Вугледарська громада

Фінансування: на відпочинок і оздоровлення дітей виділяють 411,7 тис. грн.

Де: “Перлина Донеччини” (Закарпаття), “Артек” (Київська та Закарпатська області), “Смарагдове місто” (Хмельниччина).

Як подати заяву: потрібно звернутися до відділу соцзахисту Вугледарської міської ради: [email protected].

Словʼянська громада

Фінансування: місцевий бюджет виділяє 4 млн 651 тис. 800 грн на путівки та ще 150 тис. грн — на проїзд до закладів оздоровлення.

Як подати заяву: потрібно звернутися до відділу соцзахисту Слов’янської міської ради за телефоном (066) 851-37-07.

Авдіївська громада

Фінансування: у місцевому бюджеті заклали 2 млн 058 тис. 400 грн на путівки для 65 дітей та ще 213 тис. 400 грн — на проїзд до закладів оздоровлення.

Як подати заяву: Консультації можна отримати за телефоном (050)071-16-89 (у тому числі через Viber).

Мирненська громада

Фінансування: у місцевому бюджеті передбачили 130 тис. на оздоровлення для чотирьох дітей.

Де: “Перлина Донеччини” (Закарпаття).

Як подати заяву: з питань отримання консультацій та подання документів необхідно звертатися до відділу освіти Мирненської селищної військової адміністрації за телефоном (095)130-29-60 (Валентина Хицу).

Волноваська громада

Фінансування: 1 млн 583 тис. 400 грн виділяють на дитячі путівки з місцевого бюджету.

Де: “Перлина Донеччини” на Закарпатті, а також “Смарагдове місто” на Хмельниччині (коштом обласного бюджету) та “Артек” на Київщині та Закарпатті (коштом держбюджету).

Як подати заяву: Потрібно заповнити форму.

Маріупольська громада

Фінансування: 5 млн 585 тис. 200 грн виділяють у бюджеті громади на оздоровлення, ще 60 млн 096 тис. 502 грн заклали на психоемоційну реабілітацію.

Де: “Артек” (Київщина), центри сімейної реабілітації у Моршині, Трускавці та с. Стрижавка Вінницької області.

Як подати заяву: Звертатися до центрів “ЯМаріуполь”.

Торецька громада

Фінансування: 3 млн 750 тис. 480 грн виділяють із бюджету громади та обласного бюджету.

Де: “Перлина Донеччини” (Закарпатська область).

Як подати заявку: потрібно особисто звернутися до управління (за адресою його фактичного розташування) або до хабів/центрів Торецької громади, де здійснює прийом спеціаліст управління. Також можна надіслати заяву кур’єром “Нової пошти” з доставкою коштом відправника на фактичну адресу управління: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41, офіс 204. Із запитаннями можна звертатися за номером гарячої лінії (099)611-89-54.

