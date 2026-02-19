Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

З 1 січня 2026 року в Україні стартувала державна програма підтримки працюючих батьків “єЯсла”. Вона передбачає щомісячну грошову допомогу сім’ям із дітьми від одного до трьох років. Розповідаємо, хто може скористатися програмою, який розмір виплат і як оформити допомогу.

За даними Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності, нині в Україні працює лише близько половини жінок, які виховують дітей дошкільного віку. Водночас серед жінок без маленьких дітей рівень зайнятості перевищує 70%.

Тож, аби українці мали змогу не обирати між кар’єрою та вихованням дітей, уряд запустив програму “єЯсла”.

“Допомога “єЯсла” сприятиме тому, що сім’ї зможуть поєднувати батьківство і роботу. Насамперед ця підтримка буде важливою для жінок”, — сказала перша заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Людмила Шемелинець.

Що потрібно знати перед оформленням допомоги

Програму “єЯсла” запровадили в межах закону щодо підтримки сімей з дітьми та реалізації Стратегії демографічного розвитку України до 2040 року.

Допомога призначається одному з батьків або законному представнику дитини, якщо він:

здійснював догляд за дитиною до досягнення нею одного року;

після цього вийшов на роботу у режимі повного робочого часу.

Виплата є цільовою і може використовуватися виключно на послуги догляду за дитиною.

З якого віку можна отримати допомогу “єЯсла”

Право на виплати мають сім’ї, у яких:

дитині виповнився один рік;

один із батьків або законний представник працює повний робочий день;

дитині ще не виповнилося три роки.

Також закон дозволяє отримати допомогу сім’ям, де станом на 1 січня 2026 року дитині ще не виповнилося три роки, а батьки після завершення відпустки по догляду до року вже вийшли працювати на повний робочий день.

“єЯсла”: який розмір виплат

У 2026 році держава встановила такі суми допомоги:

8 000 гривень щомісяця — для більшості сімей;

12 000 гривень щомісяця — для сімей, які виховують дитину з інвалідністю.

Виплату нараховують з місяця, що настає після досягнення дитиною одного року, і виплачують до того місяця включно, в якому дитині виповнюється три роки — за умови дотримання вимог програми.

Крім того, уряд продовжив строк звернення за допомогою “єЯсла”. Якщо подати заяву протягом шести місяців після виходу на роботу на повний робочий день, кошти виплачують одразу за весь цей період. Допомогу перераховують з місяця після того, як дитині виповнився один рік (але не раніше січня 2026 року).

Також передбачається можливість отримати допомогу на “Дія.Картку”. Нова опція запрацює після запуску відповідних послуг у застосунку “Дія”.

“Ми вже працюємо над цим спільно з Міністерством цифрової трансформації та намагаємося максимально пришвидшити технологічний процес”, — зазначили в уряді.

Як подати заяву на допомогу “єЯсла”

Письмово або особисто:

звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду України з пакетом документів;

під час особистого подання необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу.

В електронній формі:

подати документи можна онлайн з використанням сервісу “Дія.Шеринг” без паперових копій.

5 лютого Кабінет Міністрів України оновив порядок надання допомоги. Зміни передбачають розширення можливостей подання заяв через центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи) або уповноважених посадовців у територіальних громадах.

Які документи необхідні

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

РНОКПП (ідентифікаційний код) заявника;

свідоцтво про народження дитини;

копія або витяг з наказу про вихід на роботу у режимі повного робочого часу.

Що робити у разі відмови або порушення прав

У разі відмови в призначенні допомоги або затягування розгляду заяви, заявник має право:

звернутися зі скаргою до вищого органу Пенсійного фонду;

оскаржити рішення в суді;

подати звернення до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Чинний Уповноважений — Дмитро Лубінець.

Звернення до Омбудсмана можна подати особисто, поштою або через скриньку за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 21/8, або за електронною поштою: [email protected].

Також діє безкоштовна гаряча лінія: 0-800-501-720

На що можна витрачати допомогу “єЯсла”

Кошти програми можна використовувати виключно на послуги та товари, пов’язані з доглядом за дитиною. Заклади й фахівці, які надають такі послуги, мають відповідати визначеним видам економічної діяльності (КВЕД): 78.20; 97.00; 85.10; 87.90; 88.91.

Для довідки: КВЕД — це класифікатор видів економічної діяльності в Україні, за яким визначають, яким бізнесом офіційно займається підприємець або установа.

Також уряд розширив дозволені напрями використання коштів через “Дія.Картку”.

Перелік послуг у 2026 році:

послуги догляду за дітьми — няні, ясельні заклади, розвивальні та освітні програми;

школи та інші освітні послуги;

догляд і засоби персонального обслуговування;

послуги приватних закладів дошкільної освіти;

послуги фізосіб-підприємців і юросіб, які офіційно надають догляд за дітьми;

платні послуги у комунальних і державних дитсадках, зокрема:

харчування дітей; корекційно-розвиткові, психолого-педагогічні та реабілітаційні заняття понад базову програму; додаткові освітні курси та парціальні програми; перебування у чергових групах у ранковий, вечірній час, у вихідні та святкові дні; гуртки, секції, студії та інші форми додаткового навчання.

Нагадаємо, з 1 лютого 2026 року в Україні відновлюють щомісячні виплати для дітей із сімей ВПО. Кожна дитина з родини переселенців зможе отримувати по 3 000 гривень на місяць як компенсацію витрат на оренду житла.