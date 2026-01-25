Виплати дітям-переселенцям. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

З 1 лютого 2026 року в Україні відновлюють щомісячні виплати для дітей із родин внутрішньо переміщених осіб. Кожна дитина з родини ВПО зможе отримувати по 3000 гривень на місяць на оплату оренди житла.

Про це повідомив народний депутат України Сергій Козир.

За словами нардепа, виплати призначені всім дітям із родин ВПО. Рівень доходів сім’ї при цьому враховувати не будуть. Загалом програмою планують охопити понад 400 тисяч дітей.

На реалізацію програми в державному бюджеті вже передбачили близько 7 мільярдів гривень. Додаткових запозичень держава не планує — кошти знайшли шляхом перерозподілу програм.

Що потрібно зробити родинам

Після ухвалення відповідної урядової постанови родинам переселенців потрібно буде повторно подати документи. Це пов’язано з тим, що частина ВПО змінила місце проживання, виїхала за кордон або повернулася на тимчасово окуповані території. Актуалізація даних необхідна, щоб допомогу отримали ті, хто реально її потребує.

