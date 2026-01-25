Відпочинок та оздоровлення дітей. Ілюстративне фото: Depositphotos

Для дітей Мар’їнської міської територіальної громади у 2026 році планують оздоровлення та відпочинок за кошти бюджету. Наразі розпочали попередній збір інформації, щоб визначити потреби та кількість дітей, яких можуть направити на відпочинок.

Про це повідомили в Управлінні соціального захисту населення Мар’їнської МВА.

Податися на оздоровлення можуть діти віком від 7 до 17 років, які зареєстровані або задекларовані на території Мар’їнської громади. Це стосується і родин, які були змушені евакуюватися та нині проживають за межами громади.

Щоб повідомити про намір оздоровити дитину у 2026 році, батькам або законним представникам потрібно заповнити онлайн-форму. Анкету необхідно подавати окремо на кожну дитину.

У соцзахисті наголошують: заповнення анкети не гарантує направлення дитини на оздоровлення у конкретний заклад або у бажаний період. Водночас ці дані потрібні для планування програм відпочинку на наступний рік.

За додатковими роз’ясненнями мешканців громади просять звертатися за телефонами:

099-641-93-40

066-808-27-24

