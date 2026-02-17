Дітям із Бахмутської громади пропонують оздоровлення бюджетним коштом: хто і як може податися

Бахмут, Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Понад 3,5 млн грн запланували у Бахмутській громаді на оздоровлення дітей у 2026 році. Першочергове право на поїздки мають діти пільгових категорій. Зараз у військовій адміністрації збирають заявки від охочих.

Про можливості для оздоровлення дітей повідомили у Бахмутській міській військовій адміністрації у відповідь на запит Вільного Радіо.

Загалом у 2026 році у місцевому бюджеті передбачили 3 560 800 грн на оздоровлення дітей, які зареєстровані на території Бахмутської громади.

На відпочинок раз на рік направляють дітей від 7 до 18 років. Першочергове право на такі поїздки мають діти з пільгових категорій:

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

діти з прийомних сімей;

діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) в районах проведення бойових дій, діти загиблих захисників та захисниць України;

діти учасників бойових дій;

діти з інвалідністю, здатні до самообслуговування (за відсутності протипоказань);

діти з малозабезпечених сімей,

діти з багатодітних сімей.

На проїзд дитини до місця відпочинку передбачена допомога з бюджету — 2,5 тис. грн. Але батьки, які супроводжуватимуть дитину, оплачують свій проїзд самостійно.

Тривалість оздоровчої зміни становить 21 календарний день, а тривалість відпочинкової зміни — 14 календарних днів.

Зараз у ВА затверджують механізми використання бюджетних коштів. Про кількість місць повідомлять на сайті Бахмутської міської ради після закупівлі путівок.

Подати заявку на оздоровлення дитини можна за формою попередньої реєстрації.

Нагадаємо, влада Бахмута планує витратити 4,8 млн грн у 2026-2027 роках на підтримку людей у скруті. Матеріальну допомогу надаватимуть, зокрема переселенцям, людям літнього віку та з інвалідністю.