Не менший як 4,8 мільйона гривень заклала влада Бахмута на підтримку людей у скруті — ВПО, літніх та людей з інвалідністю. Кошти заклали з місцевого бюджету на цей та наступний роки.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із розпорядження голови Бахмутської МВА.

За документом, у 2026 та 2027 роках на підтримку бахмутян, які перебувають у складних життєвих обставинах, планують витратити загалом 4,8 мільйона гривень. Ці кошти порівну розподілили на два роки — по 2,4 мільйона гривень. Ініціативу, як і раніше, фінансують з бюджету громади.

Відомо, що матеріальну допомогу надаватимуть, зокрема переселенцям, людям літнього віку та з інвалідністю. Загалом хочуть підтримати 4,8 тисячі вихідців Бахмутської громади щорічно.

Як бахмутянам податися на матеріальну допомогу

Заяви на виплати матеріальної допомоги можна подавати до управління соцзахисту населення Бахмутської громади. З повним переліком необхідних документів можна ознайомитися за цим посиланням. А надіслати їх можна на одну зі скриньок відомства:

Також бахмутяни, які потребують додаткової інформації чи консультації, можуть звертатися за одним з номерів телефону:

+ (38) 099-713-39-80;

+ (38) 099-713-42-50;

+ (38) 095-498-76-15;

+ (38) 066-191-66-48.

Управління соцзахисту населення працює у будні дні з 9:00 до 17:00.

Нагадаємо, у 2026-2027 роках організація надання гуманітарної підтримки в осередках ВПО Бахмутської громади обійдеться загалом у 10 мільйонів гривень. Це кошти не з місцевого бюджету.