НМТ-2026. Ілюстративне фото: "Ми - Україна"

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

5 березня в Україні розпочалась реєстрація для участі в національному мультитесті (НМТ), яка триватиме до 2 квітня включно. Цьогоріч обовʼязковими залишаються обовʼязковими для вступу три предмети — математика, українська мова та історія. Більше про екзамен — читайте далі.

Як зареєструватися на НМТ у 2026 році

Для реєстрації вступникам потрібно самостійно створити кабінет на спеціальному сервісі. Там необхідно зазначити реєстраційний номер облікової картки платника податків, ПІБ, дату народження, дані паспорта або ID-картки.

У самому ж кабінеті після реєстрації потрібно виконати такі дії:

Зазначити реєстраційні дані (контактну інформацію, категорію “випускник поточного року” або “випускник минулих років”, указати на потребу створення особливих (спеціальних) умов; Вибрати із запропонованих переліків навчальний предмет на вибір і населений пункт в Україні або за кордоном, де плануєте проходити НМТ, а також мову складання предметів сертифікаційної роботи; Завантажити сканкопії або фотокопії реєстраційних документів; Надіслати внесену інформацію та копії документів на оброблення до регіонального центру оцінювання якості освіти, натиснувши відповідну кнопку в сервісі.

Після завершення реєстрації у школярів буде час до 7 квітня, щоб змінити предмет за вибором або обрати інший населений пункт для складання тесту, враховуючи власну безпеку та місце перебування.

З більш детальною інструкцією для вступників можна ознайомитися за цим посиланням.

Як проходитиме НМТ у 2026-му

Національний мультипредметний тест у 2026 році буде проходити за тогорічною моделлю: в один день із можливістю додаткових сесій. Основна сесія тестування розпочнеться вже 20 травня та триватиме до 25 червня. Додаткова пройде 17-24 липня

Перелік предметів НМТ у 2026 році залишається незмінним — вступники складатимуть українську мову, математику, історію України. Так само буде предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література

Усі результати НМТ, починаючи з 2023 року, залишаються чинними і їх можна використати під час вступу у 2026 році.

За даними Донецької ОВА, дистанційне навчання одинадцяті класи шкіл регіону цього року закінчують близько 6 тисяч учнів.

Нагадаємо, раніше випускникам шкіл дозволили ознайомитися з демонстраційними варіантами національного мультипредметного тесту у 2026-му. Охочі можуть пройти їх у вигляді курсу.