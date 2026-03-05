Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
5 березня в Україні розпочалась реєстрація для участі в національному мультитесті (НМТ), яка триватиме до 2 квітня включно. Цьогоріч обовʼязковими залишаються обовʼязковими для вступу три предмети — математика, українська мова та історія. Більше про екзамен — читайте далі.
Для реєстрації вступникам потрібно самостійно створити кабінет на спеціальному сервісі. Там необхідно зазначити реєстраційний номер облікової картки платника податків, ПІБ, дату народження, дані паспорта або ID-картки.
У самому ж кабінеті після реєстрації потрібно виконати такі дії:
Після завершення реєстрації у школярів буде час до 7 квітня, щоб змінити предмет за вибором або обрати інший населений пункт для складання тесту, враховуючи власну безпеку та місце перебування.
З більш детальною інструкцією для вступників можна ознайомитися за цим посиланням.
Національний мультипредметний тест у 2026 році буде проходити за тогорічною моделлю: в один день із можливістю додаткових сесій. Основна сесія тестування розпочнеться вже 20 травня та триватиме до 25 червня. Додаткова пройде 17-24 липня
Перелік предметів НМТ у 2026 році залишається незмінним — вступники складатимуть українську мову, математику, історію України. Так само буде предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література
Усі результати НМТ, починаючи з 2023 року, залишаються чинними і їх можна використати під час вступу у 2026 році.
За даними Донецької ОВА, дистанційне навчання одинадцяті класи шкіл регіону цього року закінчують близько 6 тисяч учнів.
Нагадаємо, раніше випускникам шкіл дозволили ознайомитися з демонстраційними варіантами національного мультипредметного тесту у 2026-му. Охочі можуть пройти їх у вигляді курсу.