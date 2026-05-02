5 травня у Черкасах проведуть прийом з питань соціальної допомоги для переселенців з Покровської громади (адреса)

Перша заступниця начальника управління соціального захисту населення Покровської міської ради Тетяна Бєлкіна під час прийому громадян у січні 2026 року. Ілюстративне фото: Покровська міська військова адміністрація

У Черкасах 5 травня 2026 року проведе прийом перша заступниця начальника управління соціального захисту населення Покровської міської ради Тетяна Бєлкіна. Можна звернутися з питаннями щодо соціальних виплат та матеріальної допомоги. Розповідаємо, коли і куди звертатися.

Про прийом повідомляє Покровська міська військова адміністрація.

Переселенців з Покровської громади чекатимуть з 10:00 до 13:00 за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 33 (Палац дитячої та юнацької творчості, каб. 27).

З питаннями пропонують телефонувати за номером: (095)399-90-55.

Нагадаємо, з 1 травня 2026 року вимушені переселенці з Дружківської громади можуть отримати допомогу з питань соціального захисту у Фастові Київської області. Фахівці приймають жителів щопʼятниці.