5 травня у Черкасах проведуть прийом з питань соціальної допомоги для переселенців з Покровської громади (адреса)

У Черкасах 5 травня 2026 року проведе прийом перша заступниця начальника управління соціального захисту населення Покровської міської ради Тетяна Бєлкіна. Можна звернутися з питаннями щодо соціальних виплат та матеріальної допомоги. Розповідаємо, коли і куди звертатися.
Про прийом повідомляє Покровська міська військова адміністрація.
Переселенців з Покровської громади чекатимуть з 10:00 до 13:00 за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 33 (Палац дитячої та юнацької творчості, каб. 27).
З питаннями пропонують телефонувати за номером: (095)399-90-55.
Нагадаємо, з 1 травня 2026 року вимушені переселенці з Дружківської громади можуть отримати допомогу з питань соціального захисту у Фастові Київської області. Фахівці приймають жителів щопʼятниці.