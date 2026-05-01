Прийом фахівців дружківського управління соцзахисту. Фото: Дружківська МВА

Із 1 травня 2026 року вимушені переселенці з Дружківської громади можуть отримати допомогу з питань соціального захисту ще й у Фастові. Фахівці прийматимуть жителів щопʼятниці.

Про це повідомили в Дружківській міській військовій адміністрації.

Від сьогодні жителі Дружківської громади, які через війну евакуювалися до Київської області, зможуть отримати допомогу фахівців місцевого управління соцзахисту у Фастові. Під час прийому ВПО можуть:

подати заяви на призначення різних видів матеріальної допомоги;

отримати роз’яснення щодо чинного законодавства;

дізнатися про умови та порядок оформлення соціальних виплат;

оформити допомогу за рахунок бюджету громади;

отримати інформацію щодо оздоровлення дітей, реабілітації людей з інвалідністю тощо;

вирішити інші питання соціального захисту.

Вимушених переселенців із громади прийматимуть щопʼятниці з 10:00 до 12:00 за адресою: вул. Рудяка, 1.

Де ще можна отримати консультацію управління соцзахисту Дружківської громади

Крім нової локації у Фастові, фахівці дружківського управління соцзахисту приймають жителів на Київщині за такими адресами:

м. Київ, вул. Юрія Литвинського, 35 (центр підтримки “Бахмутський район єднає”)

Прийом проводять щопонеділка й щопʼятниці, але конкретний графік не зазначають.

Фастівський район, с. Дорогинка, вул. Центральна, 4.

Фахівці консультують з понеділка по четвер із 08:00 до 17:00 і в пʼятницю з 08:00 до 16:00.

До того ж звернутися до управління соцзахисту можна за номером гарячої лінії — (066)-105-93-69.

Раніше ми розповідали, що Дружківське управління соцзахисту анонсувало щотижневі прийоми жителів у Білій Церкві. Утім, у новому переліку це місце консультацій не зазначили.