Із 1 травня 2026 року вимушені переселенці з Дружківської громади можуть отримати допомогу з питань соціального захисту ще й у Фастові. Фахівці прийматимуть жителів щопʼятниці.
Про це повідомили в Дружківській міській військовій адміністрації.
Від сьогодні жителі Дружківської громади, які через війну евакуювалися до Київської області, зможуть отримати допомогу фахівців місцевого управління соцзахисту у Фастові. Під час прийому ВПО можуть:
Вимушених переселенців із громади прийматимуть щопʼятниці з 10:00 до 12:00 за адресою: вул. Рудяка, 1.
Крім нової локації у Фастові, фахівці дружківського управління соцзахисту приймають жителів на Київщині за такими адресами:
Прийом проводять щопонеділка й щопʼятниці, але конкретний графік не зазначають.
Фахівці консультують з понеділка по четвер із 08:00 до 17:00 і в пʼятницю з 08:00 до 16:00.
До того ж звернутися до управління соцзахисту можна за номером гарячої лінії — (066)-105-93-69.
Раніше ми розповідали, що Дружківське управління соцзахисту анонсувало щотижневі прийоми жителів у Білій Церкві. Утім, у новому переліку це місце консультацій не зазначили.