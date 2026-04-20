Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради відкриває особистий прийом мешканців громади, які евакуювалися до Білої Церкви. Консультації проводитимуться щосереди у місцевому Центрі підтримки ВПО.

Про це повідомили у пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.

Прийоми проходитимуть за адресою: вул. Незалежності, 34. Вони триватимуть по дві години: з 10:00 по 12:00 кожної середи.

На зустрічах фахівці управління консультуватимуть з питань соціального захисту:

компенсацій за зруйноване або пошкоджене житло;

оформлення та переоформлення соціальних допомог (перелік документів, порядок звернення);

матеріальної допомоги коштом місцевого бюджету;

оформлення статусу ВПО та допомоги на проживання;

оздоровлення та відпочинок дітей;

підтримки людей, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС;

забезпечення людей з інвалідністю технічними засобами реабілітації;

внесення та коригування даних у Центральному банку людей з інвалідністю;

санаторно-курортного лікування людей з інвалідністю;

оформлення та переоформлення базових соціальних послуг.

А також ветеранської політики:

оформлення статусу члена сім’ї загиблого Захисника/Захисниці України;

оформлення статусу людини з інвалідністю внаслідок війни;

матеріальної допомоги з місцевого бюджету;

санаторно-курортного лікування ветеранів та членів їхніх сімей;

професійної адаптації ветеранів;

інших тем.

Також з питань соціального захисту мешканці Дружківської громади можуть звертатися на гарячу лінію УСЗН за телефоном:

+38 066-105-93-69

Нагадаємо, 18 квітня рятувальники евакуаційної групи “Фенікс” евакуювали з прифронтової Дружківки чотирьох людей. Місто перебуває під постійними обстрілами, тому виїхати звідти стає все важче.