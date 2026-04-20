Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради відкриває особистий прийом мешканців громади, які евакуювалися до Білої Церкви. Консультації проводитимуться щосереди у місцевому Центрі підтримки ВПО.
Про це повідомили у пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.
Прийоми проходитимуть за адресою: вул. Незалежності, 34. Вони триватимуть по дві години: з 10:00 по 12:00 кожної середи.
На зустрічах фахівці управління консультуватимуть з питань соціального захисту:
А також ветеранської політики:
Також з питань соціального захисту мешканці Дружківської громади можуть звертатися на гарячу лінію УСЗН за телефоном:
Нагадаємо, 18 квітня рятувальники евакуаційної групи “Фенікс” евакуювали з прифронтової Дружківки чотирьох людей. Місто перебуває під постійними обстрілами, тому виїхати звідти стає все важче.