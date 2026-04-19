18 квітня рятувальники евакуаційної групи “Фенікс” евакуювали з прифронтової Дружківки чотирьох людей. Місто перебуває під постійними обстрілами, тому виїхати звідти стає все важче.
Про це повідомили у ДСНС України.
“Кожна така поїздка — це маленька перемога, адже рішення залишити власний дім дається надзвичайно важко”, — зазначили у повідомленні.
Рятувальники закликали мешканців небезпечних населених пунктів не зволікати з виїздом та подбати про безпеку завчасно.
Загалом, за даними начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, 18 квітня з Донеччини евакуювали 174 людини, з них 56 дітей.
