Евакуація з Дружківки. Фото: ДСНС Донеччини

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

18 квітня рятувальники евакуаційної групи “Фенікс” евакуювали з прифронтової Дружківки чотирьох людей. Місто перебуває під постійними обстрілами, тому виїхати звідти стає все важче.

Про це повідомили у ДСНС України.

“Кожна така поїздка — це маленька перемога, адже рішення залишити власний дім дається надзвичайно важко”, — зазначили у повідомленні.

Рятувальники закликали мешканців небезпечних населених пунктів не зволікати з виїздом та подбати про безпеку завчасно.

Загалом, за даними начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, 18 квітня з Донеччини евакуювали 174 людини, з них 56 дітей.

Раніше ми писали, що за минулу добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Четверо людей зазнали поранень.