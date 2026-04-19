Де лінія фронту у Донецькій області на 19 квітня: зведення ОВА, ЗСУ та поліції

Наслідки російських атак у Донецькій області 18 квітня 2026-го. Фото: ГУНП Донеччини

Майже 1,4 тисячі ударів завдали російські війська по підконтрольній частині Донецької області за добу 18 квітня. Через ці атаки є жертви серед цивільних — поранені у Краматорську, Миколаївці та Раю-Олександрівці. Окупанти також нищили інфраструктуру, а на фронтах регіону продовжили наступати. Більше про наслідки — читайте далі.

Які міста та села атакували росіяни на Донеччині 18 квітня

За минулу добу війська країни-агресорки атакували вісім населених пунктів, розповіли у поліції Донецької області. Зокрема, окупанти били по Добропіллю, Краматорську, Миколаївці, Слов’янську, Біленькому, Курициному, Сергіївці та Раю-Олександрівці.

Загалом окупанти били по житлових кварталах та лінії фронту 1 396 разів. Руйнувань зазнали 18 цивільних об’єктів, з них 8 житлових будинків.

Так, по Краматорську Росія поцілила БпЛА – травм дістала одна людина. У місті фіксували руйнування багатоповерхівки та двох приватних домівок, нежитлового приміщення і трьох автівок.

У Миколаївці зазнали поранень двоє людей, а в Раю-Олександрівці ще одна цивільна. Загарбники зруйнували загалом три оселі.

Через атаку російських FPV-дронів у Слов’янську руйнувань зазнали два приватних будинки. У селі Курицине удар БпЛА “Молнія-2” пошкодив об’єкт інфраструктури.

Внаслідок обстрілів у Біленькому та Сергіївці зазнали руйнувань по одному цивільному автомобілю.

Як звітують у Донецькій ОВА, за минулу добу з лінії фронту вдалося евакуювати ще 174 людини, з них 56 – діти.

Ситуація на фронтах Донецької області

На Лиманському напрямку російські війська сім разів намагалися вклинитися в українську оборону, пишуть у Генштабі ЗСУ. Окупанти атакували в районі Дробишевого та у бік Лимана, Ставків, Новосергіївки.

На Слов’янському напрямку ЗСУ зупинили три спроби загарбників просунутися вперед у районі Ямполя та в бік Раю-Олександрівки.

На Краматорському напрямку військові армії РФ чотири рази атакували позиції Сил оборони в районах Никифорівки, Міньківки та у бік Миколаївки.

На Костянтинівському напрямку війська країни-агресорки провели 19 атак в районах Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Софіївки та у бік Новопавлівки, Степанівки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 28 штурмів агресора у районах Родинського, Мирнограда, Новоолександрівки, Покровська, Гришиного, Котлиного, Удачного та у бік Шевченка, Білицького, Новопавлівки, Новопідгороднього.

На Олександрівському напрямку росіяни атакували сім разів у бік Калинівського, Вербового та Олександрограда.

Нагадаємо, українські військові запевняють, що на квітень 2026-го бої за Часів Яр тривають. Війська країни-агресорки не полишають спроб повністю захопити місто, однак захисники дають їм відсіч — нищать бронетехніку, автівки та десант.