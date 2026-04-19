“Бої за місто тривають”: у 24 ОМБр показали, як нищать росіян у Часовому Яру

Російська колона за момент до удару. Фото: з відео 24 ОМБр

Українські військові запевняють, що на квітень 2026-го бої за Часів Яр тривають. Війська країни-агресорки не полишають спроб повністю захопити місто, однак захисники дають їм відсіч — нищать бронетехніку, автівки та десант.

Про це повідомили у 24 ОМБр імені короля Данила.

Там розповіли, що другий день поспіль війська країни-агресорки йдуть в механізовані штурми у смузі відповідальності бригади. Окупанти не полишають спроб захопити Часів Яр, однак українські захисники дають їм відсіч — бої за місто тривають.

Бійцям вдалося зафільмувати, як вони нищать техніку російських військових за допомогою аеророзвідки та ударів БпЛА. На відео — ураження бронетехніки, автівок та десантів десанту загарбників.

Зазначимо: росіяни стверджують, що битва за Часів Яр закінчилася наприкінці липня 2025 року, однак українські війська досі контролюють частину місті. Там вже понад рік триває оборонна операція — у грудні того ж року в умовах щільної забудови окупантам було складно втілити свою перевагу у чисельності.

16 квітня 2026 року російська армія також спробувала здійснити масований штурм позицій українських захисників у Часовому Ярі. В атаку йшли піхотні групи, бронетехніка та мотоцикли.

Нагадаємо, протягом усього першого кварталу 2026 року українським захисникам вдалося сповільнити наступ російської армії. Якщо порівнювати з груднем 2025 року, темпи окупації Донецької області впали утричі. У березні армія загарбників захопила 0,3% площі регіону.