Часів Яр на мапі DeepState станом на 29 листопада

Понад рік українські військові продовжують оборонну операцію у Часовому Ярі. Станом на кінець осені російські загарбники на напрямку продовжують свої штурми, однак зменшили застосування бронетехніки. Оборонці пов’язують ці зміни з відведенням російської 98-ї дивізії десантних військ, яка намагалася взяти місто, на відновлення, а також зі зміною фокуса уваги армії-країни агресорки на інші напрямки Донеччини.

Про це 30 листопада в ефірі “24 каналу” розповів пресофіцер 24 ОМБр Олег Петрасюк.

“Російські війська зараз трохи зменшили об’єми застосування бронетехніки. Це пов’язано з тим, що у нас змінився противник на нашому напрямку. 98 дивізія була видана на відновлення. Дуже потужний противник. Ця дивізія намагалась взяти Часів Яр штурмами більше, ніж два роки, рухаючись від Бахмута. Очевидно, виснажила свої ресурси й відправилась на відновлення”, — заявив пресофіцер.

Він зазначив, що нові підрозділи російської армії, які нині стоять проти 24-ї бригади у Часовому Ярі, мають набагато менше ресурсів для просування, ніж мали десантники із 98 дивізії.

Останнім часом, продовжив Олег Петрасюк, просування росіян на Часовоярському напрямку були “абсолютно незначними, а подекуди — взагалі ніякими” до напрямку позицій 24-ї бригади. Пресофіцер вважає, що це можна пояснити зміною пріоритетів у загарбників та їхнім фокусом на Покровському та Запорізькому напрямках.

“Проте все одно ворог наступає і не полишає спроб захопити Часів Яр повністю. Загалом, специфіка міських боїв така, що їх вести дуже важко. Це, напевно, одні з найважчих типів боїв, які, взагалі, трапляються на війні й важкі вони для обох сторін”, — сказав Олег Петрасюк.

Він також зазначив, що в умовах міської забудови дронами працювати складніше, аніж у полях. Також у цих умовах росіянам складно втілити свою перевагу у чисельності, через що їх вдається затримувати у Часовому Ярі вже понад рік.

“За минулий тиждень українські війська знищили 56 бійців російських військ, а також кількість мотоциклів, одну одиницю бронетехніки й кілька одиниць автотранспорту”, — сказав Петрасюк.

Нагадаємо, війська РФ намагаються з півночі оминути Ямпіль і вийти до Лимана. Також вони постійно атакують дронами логістичні маршрути в районі Часового Яру й, імовірно, готуються штурмувати Сіверськ із бронетехнікою.