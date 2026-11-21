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Діти та молоді люди, які повернулися на підконтрольну Україні територію після депортації, примусового переміщення або з тимчасово окупованих територій, можуть отримати 50 тис. грн одноразової допомоги. Щоб кошти виплатили до кінця 2026 року, заяву потрібно подати до 11 грудня включно.
Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності України 20 листопада.
Одноразова підйомна допомога передбачена для дітей та молодих людей віком від 18 до 23 років, які повернулися на підконтрольну Україні територію після:
За дітей, яким ще не виповнилося 18 років, заяву можуть подати батьки, усиновлювачі, опікуни або інші уповноважені представники. Водночас, якщо дитині вже виповнилося 14 років, вона може звернутися по допомогу сама. Молодь від 18 до 23 років також може подати заяву самостійно.
Заяву та копії необхідних документів можна передати до Державної служби України у справах дітей одним із трьох способів:
До заяви необхідно додати:
Якщо заяву подають за дитину до 18 років, додатково потрібна копія свідоцтва про її народження та документ, який підтверджує повноваження представника.
Факт депортації, примусового переміщення або повернення з тимчасово окупованої території можна підтвердити одним із таких документів:
Витяг із реєстру можна отримати через Національне інформаційне бюро на сайті nib.gov.ua або за телефоном 1648.
До якого числа потрібно подати заяву
Щоб отримати 50 тисяч гривень до завершення 2026 року, заяву потрібно подати до 11 грудня 2026 року включно. Цей термін потрібен Державній службі України у справах дітей, щоб перевірити документи та провести виплату до кінця бюджетного року.
Водночас, якщо людина не встигне звернутися до цієї дати, вона не втратить права на допомогу. Подати заяву можна протягом двох років від дня виникнення такого права.
Кошти призначені для підтримки дітей і молоді після повернення на підконтрольну українській владі територію. Їх можна використати на базові потреби, лікування, навчання, психологічну підтримку та облаштування безпечних умов проживання.
Детальніше про умови отримання допомоги можна дізнатися за телефоном (044)284-39-12.
Нагадаємо, діти віком від 7 до 18 років із Бахмутської громади можуть безкоштовно відпочити у дитячому центрі “Артек” у Києві з 6 до 26 грудня 2026 року. Отримати путівку можуть діти пільгових категорій.