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Діти та молоді люди, які повернулися на підконтрольну Україні територію після депортації, примусового переміщення або з тимчасово окупованих територій, можуть отримати 50 тис. грн одноразової допомоги. Щоб кошти виплатили до кінця 2026 року, заяву потрібно подати до 11 грудня включно.

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності України 20 листопада.

Хто може отримати 50 тис. грн

Одноразова підйомна допомога передбачена для дітей та молодих людей віком від 18 до 23 років, які повернулися на підконтрольну Україні територію після:

депортації;

примусового переміщення;

виїзду з тимчасово окупованих територій.

За дітей, яким ще не виповнилося 18 років, заяву можуть подати батьки, усиновлювачі, опікуни або інші уповноважені представники. Водночас, якщо дитині вже виповнилося 14 років, вона може звернутися по допомогу сама. Молодь від 18 до 23 років також може подати заяву самостійно.

Як подати заяву на отримання допомоги

Заяву та копії необхідних документів можна передати до Державної служби України у справах дітей одним із трьох способів:

особисто: Київ, Спортивна площа, 3В.

поштою: Державна служба України у справах дітей, вул. Еспланадна, 8/10, Київ, 01001.

електронною поштою: [email protected] . Документи в електронному вигляді потрібно підписати кваліфікованим електронним підписом.

До заяви необхідно додати:

документ, що посвідчує особу заявника;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

підтвердження повернення в Україну;

згоду на обробку персональних даних;

банківські реквізити для виплати коштів.

Якщо заяву подають за дитину до 18 років, додатково потрібна копія свідоцтва про її народження та документ, який підтверджує повноваження представника.

Як підтвердити повернення в Україну

Факт депортації, примусового переміщення або повернення з тимчасово окупованої території можна підтвердити одним із таких документів:

витягом із реєстру депортованих дітей;

листом представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

інформацією Служби безпеки України.

Витяг із реєстру можна отримати через Національне інформаційне бюро на сайті nib.gov.ua або за телефоном 1648.

До якого числа потрібно подати заяву

Щоб отримати 50 тисяч гривень до завершення 2026 року, заяву потрібно подати до 11 грудня 2026 року включно. Цей термін потрібен Державній службі України у справах дітей, щоб перевірити документи та провести виплату до кінця бюджетного року.

Водночас, якщо людина не встигне звернутися до цієї дати, вона не втратить права на допомогу. Подати заяву можна протягом двох років від дня виникнення такого права.

Кошти призначені для підтримки дітей і молоді після повернення на підконтрольну українській владі територію. Їх можна використати на базові потреби, лікування, навчання, психологічну підтримку та облаштування безпечних умов проживання.

Детальніше про умови отримання допомоги можна дізнатися за телефоном (044)284-39-12.

Нагадаємо, діти віком від 7 до 18 років із Бахмутської громади можуть безкоштовно відпочити у дитячому центрі “Артек” у Києві з 6 до 26 грудня 2026 року. Отримати путівку можуть діти пільгових категорій.