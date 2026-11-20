Різдвяна ялинка та будівля табору артек, 19 листопада 2026 року. Фото: Покровська МВА

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Різдвяна зміна в дитячому центрі “Артек” триватиме з 6 по 26 грудня 2026 року. Розташований він у київській Пущі-Водиці. Відпочинок за рахунок бюджету пропонують дітям пільгових категорій.

Про можливість повідомили у київському Центрі підтримки бахмутян.

Тематична зміна “Фестиваль зимових свят та традицій “Різдвяна казка Артеку” триватиме з 6 по 26 грудня. .

Поїхати до табору за рахунок бюджету можуть діти віком від 7 до 18 років, які зареєстровані в Бахмутській територіальній громаді і належать до таких пільгових категорій:

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

діти учасників бойових дій;

діти, один із батьків яких загинув у районі проведення бойових дій (що брали участь в АТО/ООС та/або захисті України);

діти з інвалідністю (які здатні до самообслуговування).

У програмі відпочинку та оздоровлення:

театралізовані різдвяні забави, вертеп, знайомство з народними звичаями, тематичні вечірки та шоу-програми;

ерудит-клуби, квести, майстер-класи, артконкурси та видовищні наукові шоу;

зимові розваги на свіжому повітрі, сучасний стадіон, велопарк та спортивні майданчики;

безперервне навчання: діти не відстають від шкільної програми (1–4 класи навчаються офлайн за програмою НУШ, 5–6 класи — онлайн на платформі “Атмосферна школа”, 7–11 класи — онлайн на платформі “Оптіма”).

Зазначають, що у центрі облаштовані укриття зі спальними місцями, а також є власна котельня, свердловина та генератори. Заплановане 5-разове харчування, соціально-психологічна реабілітація та цілодобовий медичний супровід (за бажанням — діагностика у педіатра, стоматолога, офтальмолога та отоларинголога).

До закладу оздоровлення та назад дитину обов’язково має супроводжувати один із батьків або законний представник.

Для реєстрації та отримання детальної інформації можна звернутися до Управління соціального захисту населення Бахмутської міської ради за номером телефону: 095-687-24-10.

Нагадаємо, грудневу путівку до “Артеку” пропонують і дітям Лиманської громади.