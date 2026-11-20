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Різдвяна зміна в дитячому центрі “Артек” триватиме з 6 по 26 грудня 2026 року. Розташований він у київській Пущі-Водиці. Відпочинок за рахунок бюджету пропонують дітям пільгових категорій.
Про можливість повідомили у київському Центрі підтримки бахмутян.
Тематична зміна “Фестиваль зимових свят та традицій “Різдвяна казка Артеку” триватиме з 6 по 26 грудня. .
Поїхати до табору за рахунок бюджету можуть діти віком від 7 до 18 років, які зареєстровані в Бахмутській територіальній громаді і належать до таких пільгових категорій:
У програмі відпочинку та оздоровлення:
Зазначають, що у центрі облаштовані укриття зі спальними місцями, а також є власна котельня, свердловина та генератори. Заплановане 5-разове харчування, соціально-психологічна реабілітація та цілодобовий медичний супровід (за бажанням — діагностика у педіатра, стоматолога, офтальмолога та отоларинголога).
До закладу оздоровлення та назад дитину обов’язково має супроводжувати один із батьків або законний представник.
Для реєстрації та отримання детальної інформації можна звернутися до Управління соціального захисту населення Бахмутської міської ради за номером телефону: 095-687-24-10.
Нагадаємо, грудневу путівку до “Артеку” пропонують і дітям Лиманської громади.