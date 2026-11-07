Діти з Лиманської громади можуть отримати путівки до “Артеку” у грудні 2026 року: хто має право

Ілюстративне фото: Дитячі табори

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Діти з Лиманської громади можуть отримати путівки на 21-денний відпочинок у дитячому центрі “Артек”. У грудні там проведуть нову тематичну зміну. Путівки для дітей із певних пільгових категорій надають коштом держави.

Про можливість отримати путівку повідомили в Лиманській міській військовій адміністрації.

З 6 до 26 грудня в “Артеці” планують провести 13-ту тематичну зміну під назвою “Фестиваль зимових свят та традицій «Різдвяна казка Артеку»”.

Діти відпочиватимуть на одній із двох локацій:

у Пущі-Водиці в Києві;

у селі Березники Хустського району на Закарпатті, де розташована дитяча співдружність “Артек Закарпаття”.

Хто може отримати путівку до “Артеку”

Державним коштом оздоровлюють дітей, які потребують особливої уваги та підтримки. Зокрема, право на пільгові путівки мають:

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

діти військових, поліцейських, бійців добровольчих формувань, працівників інших силових структур і підприємств, які захищали Україну під час АТО, ООС або після початку повномасштабного вторгнення;

діти, один із батьків яких загинув, зник безвісти або помер від поранень, контузії чи каліцтва, отриманих під час АТО, ООС або бойових дій. Зокрема, право на путівку мають діти загиблих захисників і захисниць України: військових, поліцейських, добровольців, волонтерів і працівників підприємств, які брали участь в обороні країни.

діти, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення;

діти з інвалідністю, здатні до самообслуговування;

діти з багатодітних і малозабезпечених сімей;

рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають разом із ними в дитячому будинку сімейного типу або прийомній сім’ї;

діти, яких служби у справах дітей взяли на облік через складні життєві обставини;

діти, один із батьків яких має інвалідність I або II групи;

діти, які перебувають на диспансерному обліку;

діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер від отриманих під час них поранень, контузії чи каліцтва;

діти, батьки яких загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві або під час виконання службових обов’язків, зокрема діти загиблих журналістів;

діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи;

діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій і катастроф;

діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села;

талановиті й обдаровані діти — переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських і районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань та спартакіад, відмінники навчання й лідери дитячих громадських організацій;

діти — учасники дитячих творчих колективів і спортивних команд.

Як отримати путівку

Щоб оформити пільгову путівку, батькам або законним представникам дитини потрібно звернутися до управління соціального захисту населення Лиманської міської ради за номером: (095)610-13-83.

За загальним порядком отримання путівок батьки мають надати документи, які посвідчують особу дитини та підтверджують її право на пільгу. Звертатися потрібно до відповідного структурного підрозділу за зареєстрованим місцем проживання дитини.

Бюджетним коштом дитина може отримати путівку до “Артеку” один раз на рік, якщо протягом цього року їй ще не надавали пільгову путівку.

Детальніше про умови оздоровлення можна дізнатися на офіційному сайті МДЦ “Артек” та в розділі “Інформація для батьків”.

Нагадаємо, влада Краматорської громади розпочала анкетування переселенців, які досі залишаються на території громади або виїхали за її межі. Пройти опитування можна за 7–10 хвилин, зібрані дані планують застосувати для покращення підтримки ВПО.