Переселенців Краматорської громади опитують про їхні потреби: як взяти участь

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Місцева влада Краматорської громади розпочала анкетування переселенців, які досі залишаються на території громади або виїхали за її межі. Пройти опитування можна за 7-10 хвилин, зібрані дані планують застосувати для покращення підтримки ВПО.

Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

До участі в анкетуванні запрошують переселенців двох категорій:

тих, хто зареєстрований у Краматорській громаді, і продовжує там проживати;

тих, які нині проживають в інших регіонах України.

Пройти опитування можна за посиланням.

“Усі відповіді будуть оброблені конфіденційно, а узагальнені результати стануть основою для аналітичних матеріалів, що допоможуть у формуванні політики щодо внутрішнього переміщення”, — уточнили у Краматорській міській раді.

Там зазначили, що після аналізу отриманих даних місцева влада матиме змогу розробити програми підтримки, покращити якість і доступність соціальних, медичних та адміністративних послуг, а також сприяти інтеграції ВПО в життя громад.

Нагадаємо, попри погіршення безпекової ситуації, Укрпошта продовжуватиме надавати послуги жителям Краматорської громади. Проте з наступного місяця скористатися ними можна буде тільки в пʼяти відділеннях — ще два там тимчасово зачинять.