Як із 1 листопада 2026 року працюватиме Укрпошта в Краматорській громаді

Відділення Укрпошти. Ілюстративне фото: Олександр Марченко

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Попри погіршення безпекової ситуації, Укрпошта продовжуватиме надавати послуги жителям Краматорської громади. Проте з наступного місяця скористатися ними можна буде тільки в пʼяти відділеннях — ще два там тимчасово зачинять.

Про це після запиту журналістів Вільного Радіо повідомили на офіційному сайті компанії.

Так, із 1 листопада 2026 року із безпекових міркувань у Краматорську зачинять відділення Укрпошти по вул. Центральній, 1 (84307) і вул. Героїв України, 16 (84333). Їхнім працівникам уже запропонували перевестися до інших підрозділів компанії й, за потреби, надати допомогу з переїздом.

“Ми працюємо у дуже ризикових умовах, бо розуміємо, наскільки важливо для людей мати доступ до необхідних послуг. Але найвища цінність — це життя людей. Тому там, де ризики стають надто високими, ми змушені тимчасово змінювати роботу. І обов’язково повернемося, щойно це стане безпечно”, — зазначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Водночас за звичними графіками працюватиме решта відділень у громаді:

м. Краматорськ, вул. Героїв України, 31 (84301);

м. Краматорськ, вул. Шкільна, 6 (84302);

м. Краматорськ, вул. Залізнична, 6 (84335);

сел. Ясногірка, пров. Поштовий, 9 (84391);

сел. Шабельківка, вул. Данила Мурашка, 85 (84393).

У компанії також додали, що ще чотири відділення Укрпошти продовжать працювати у Словʼянській громаді:

м. Слов’янськ, вул. Генерала Кульчицького, 42 (84109);

м. Слов’янськ, пров. Парковий, 1 (84116);

м. Слов’янськ, вул. Свободи, 1 (84122);

сел. Билбасівка, вул. Центральна, 218 (84170).

Скористатися послугами жителі прифронтових громад Донеччини зможуть і завдяки пересувним відділенням Укрпошти. Згідно з повідомленням, вони працюють навіть в населених пунктах за 10 кілометрів від лінії фронту.

Раніше ми розповідали, що в Укрпошті спростували чутки стосовно призупинення прийому відправлень у Краматорську. Користувачі соціальних мереж поширювали інформацію, що в місті це припинили робити з 28 жовтня 2026 року.