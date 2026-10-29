Чи справді з Краматорська більше не можна надіслати відправлення: відповідь Укрпошти

Укрпошта. Ілюстративне фото: "Реальна газета"

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Користувачі соціальних мереж поширюють інформацію, що від 28 жовтня відділення Укрпошти в Краматорську припинили приймати відправлення в інші населені пункти. Офіційно про це у компанії не повідомляли, тому ми звернулися до директора Дніпровського та Донецького регіонів Укрпошти Максима Суткового — він ці заяви спростував.

Про це директор заявив у коментарі для Вільного Радіо.

“Це неправда. Відділення працюють, сьогодні (28 жовтня, — ред.) особисто був у всіх відділеннях Краматорська і Словʼянська”, — заявив Максим Сутковий.

Перевірити, які відділення Укрпошти на Донеччині продовжують роботу, можна на інтерактивній мапі на офіційному сайті компанії.

Зазначимо, 28 жовтня начальник ДонОВА Вадим Філашкін провів зустріч із Максимом Сутковим, а також гендиректором Укрпошти Ігорем Смілянським, аби обговорити актуальні питання роботи поштової мережі в регіоні. За її підсумками в Донецькій обласній військовій адміністрації заявили, що компанія продовжує роботу та нині є одним із ключових сервісів для мешканців області.

Нагадаємо, місцева влада Краматорської громади попередила водіїв про ускладнений рух головною дорогою Ясногірки, адже там після обстрілів там не вдається оперативно розчистити вулиці. Роботу комунальних служб зривають російські атаки.