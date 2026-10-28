Рух головною дорогою Ясногірки ускладнений через обстріли: що робити водіям

Наслідки російських ударів по Ясногірці, 26 жовтня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Місцева влада Краматорської громади попередила водіїв про ускладнений рух головною дорогою Ясногірки, адже там після обстрілів там не вдається оперативно розчистити вулиці. Роботу комунальних служб зривають російські атаки.

Про це повідомили у Краматорській міській раді.

“Оперативне розчищення вулиць ускладнюється тим, що у Краматорську ворог постійно б’є по комунальниках, атакує цивільну спецтехніку та бригади робітників”, — зазначили у Краматорській міській раді.

Там закликали водіїв за можливості не користуватися цією дорогою до покращення ситуації та стежити за офіційними повідомленнями про зміни в організації руху.

Нагадаємо, зранку 26 жовтня російські військові скинули чотири 250-кілограмові авіабомби на Ясногірку Краматорської громади. Внаслідок атаки поранень зазнали 16 людей, серед них — 13-річна дівчина.