Де лінія фронту на Донеччині 27 жовтня: зведення від ОВА, поліції та ЗСУ

Наслідки російських ударів по Донецькій області, 26 жовтня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

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1 768 ударів з боку російської армії по підконтрольній частині Донецької області зафіксувала поліція за добу 26 жовтня. Внаслідок атак є жертви серед цивільних мешканців: у Краматорську та Суханівці загинули загалом двоє людей, а після опівночі — ще одне життя обірвалося в Іверському. Також у регіоні були поранені, а на лінії фронту не припиняються російські штурми. Розповідаємо, що відомо про ситуацію в Донецькій області за добу.

Поліція фіксувала влучання по 10 населених пунктах регіону

Згідно з регулярним зведенням від поліції, за 26 жовтня в Донецькій області під вогнем опинилися міста Краматорськ та Слов’янськ, селища Олександрівка та Ясногірка, села Адамівка, Голубівка, Золоті Пруди, Олександрівка, Привілля та Суханівка.

У Краматорську після влучання FPV-дрона загинула одна людина, ще одна зазнала поранень. Через 10 атак на місто пошкоджені три приватні будинки, СТО та автомобілі. Окрім цього, росіяни вкотре змогли атакувати державний прапор.

Через удар FPV-дроном по Суханівці Слов’янської громади загинув водій цивільного авто.

На Ясногірку росіяни скинули чотири 250-кілограмові авіабомби — кількість поранених зросла до 16 людей, серед них є 13-річна дівчина. Зазнали руйнувань 38 приватних будинків, компанія експрес-доставки, два магазини та п’ять цивільних авто.

У Слов’янську поранені троє людей. Постраждали сім осель, магазин, гараж та автомобілі.

Ще одна людина зазнала поранень внаслідок удару по Привіллю. В Олександрівці пошкоджене підприємство, а в Адамівці та Золотих Прудах — цивільні авто.

Загалом, як підрахували правоохоронці, за добу на Донеччині руйнувань зазнали 83 цивільні об’єкти, з них 48 — житлові будинки.

Втім, атаки не припинилися після опівночі: о 02:30, росіяни вдарили по Іверському. Внаслідок обстрілу є загиблий і поранений.

Як уточнив начальник Донецької обласної військової адміністрації, також влучання були по Білозерському. Там ще три двоповерхівки зруйновані, дві — пошкоджені.

Найбільша активність на фронті — у районі Покровська й Костянтинівки

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку українські військові відбили сім спроб російських військових вклинитися в оборону. Окупанти штурмували у бік Зеленої Долини, Колодязів та Лимана;

на Слов’янському напрямку російські військові провели три атаки поблизу Озерного, Кривої Луки та Миколаївки;

на Краматорському напрямку загарбники штурмових дій не проводили;

22 атаки відзначали на Костянтинівському напрямку . Російські військові атакували поблизу Костянтинівки, а також у напрямку Олексієво-Дружківки, Новоселівки, Райського, Новопавлівки, Вільного та Кучерового Яру;

на Покровському напрямку окупанти провели 26 атак. Російські сили намагалися просунутися у бік Нового Донбасу, Добропілля, Вільного, Святогорівки, Світлого, Мирного, Сергіївки, Молодецького, Новомиколаївки та Філії.

Нагадаємо, Донецькоблгаз закликав мешканців Слов’янська повністю припинити користуватися природним газом із 08:00 29 жовтня до 17:00 30 жовтня, адже у цей період у місті триватимуть ремонтні роботи на газових мережах. Про відновлення доступу до блакитного палива у компанії обіцяють повідомити додатково.