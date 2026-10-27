Обмеження газу у Слов’янську 29 та 30 жовтня 2026 року: що відомо

Робота газовиків на Донеччині. Скриншот із відео, опублікованого Донецькоблгазом

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Донецькоблгаз закликав мешканців Слов’янська повністю припинити користуватися природним газом із 08:00 29 жовтня до 17:00 30 жовтня, адже у цей період у місті триватимуть ремонтні роботи на газових мережах. Про відновлення доступу до блакитного палива у компанії обіцяють повідомити додатково.

Відповідне оголошення опублікували у пресслужбі Донецькоблгазу.

На зазначений період містяни повинні перекрити крани перед усіма газовими пристроями. Користуватися плитами, котлами й іншим газовим обладнанням у цей час заборонено.

“Це важливо для безпеки кожного з вас! Недотримання цих вимог може призвести до аварійних ситуацій та необхідності відключення газопостачання”, — попередили в компанії.

Там уточнили, що обмеження діятимуть, доки ремонтні роботи не завершаться і споживачі не отримають повідомлення про можливість повернутися до користування газом.

Нагадаємо, у Слов’янській громаді триває прийом заяв на грошову допомогу за програмою “Зимова підтримка”: документи можна подати до 30 жовтня, це вже встигли зробити близько шести тисяч місцевих мешканців. У випадку схвалення допомоги вразливі домогосподарства отримають по 19 400 гривень — перші виплати мешканцям громади вже надійшли.