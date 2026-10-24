Майже 6 тисяч жителів Словʼянської громади подали заяви на “Зимову підтримку” у 2026 році

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У громаді триває прийом заяв на грошову допомогу за програмою “Зимова підтримка”. Виплати призначені для вразливих категорій населення, які проживають на територіях, де ведуться або велися бойові дії. Кошти мають допомогти людям підготуватися до опалювального сезону 2026–2027 років. Прийом заявок триватиме до 30 жовтня 2026 року.

Про це повідомили у Слов’янській міській військовій адміністрації.

За словами представниці Слов’янської громади, попри активні бойові дії у місті залишається чимало людей, яким потрібна допомога з підготовкою до опалювального сезону.

Більше про те, як подати заявку на “Зимову підтримку” та які документи для цього потрібні, ми розповіли в окремому матеріалі.

Щоб жителі могли оформити виплати, у громаді організували виїзні прийоми документів. Станом на 24 жовтня 2026 року провели вже чотири такі прийоми.

“На сьогодні у нас уже майже 6 тисяч населення подали заяви для отримання грошової допомоги «Зимова підтримка». І вже пішли виплати, більшість громадян отримали цю допомогу”, — розповіла представниця громади.

Жителі, які вже звернулися по виплату, кажуть, що вона допоможе покрити частину витрат на опалення.

“Дуже на неї (виплату) розраховуємо, тому що опалення пічне, треба купувати дрова”, — розповіла одна з жительок, яка звернулася по допомогу.

Останній день прийому заяв — 30 жовтня 2026 року.

Дізнатися, де та коли відбудуться наступні виїзні прийоми, можна у Словʼянському ЦНАПі або через офіційні канали адміністрації.

Нагадаємо, за перший місяць дії програми “Зимова підтримка” мешканці Донеччини подали майже 8 тисяч заявок на виплати.