Хто і як може отримати “Зимову підтримку” 19 400 гривень на Донеччині: інструкція

Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
3 вересня Кабмін затвердив правила виплати одноразової грошової допомоги “Зимова підтримка” вразливим категоріям населення, які проживають на прифронтових територіях. Їм пропонують одноразову виплату в розмірі 19 400 гривень на опалювальний сезон. Для отримання коштів потрібно відповідати низці вимог: як стосовно географії проживання, так і соціального статусу. Розповідаємо, хто і як може отримати цю допомогу.
Про порядок отримання виплати йдеться у постанові Кабінету міністрів України №1084 від 3 вересня 2026 року.
Для отримання допомоги потрібно бути представником соціально вразливих категорій суспільства, який на момент подачі заявки фактично проживає у межах громад, включених до переліку в постанові №1084. Зазначимо, обов’язково проживати на такій території тільки на момент подачі документів. Якщо після цього домогосподарство евакуювалося — права на виплату воно не втрачає.
Кошти виділяють одноразово на все домогосподарство. До вразливих категорій, які дають домогосподарству право претендувати на допомогу, належать отримувачі таких виплат:
Також на допомогу мають право люди з інвалідністю, одинокі непрацездатні пенсіонери та багатодітні сім’ї, які не отримують жодної із зазначених виплат. Їм під час подачі заявки потрібно буде мати документи, які підтверджують соціальний статус.
У Донецькій області на отримання коштів можуть претендувати ті представники згаданих категорій населення, які на момент подачі документів проживають у наступних громадах:
Допомогу зможуть отримати тільки мешканці тих населених пунктів, які на момент подачі документів не є тимчасово окупованими. Перевірити актуальний статус свого міста, селища або села можна в офіційному переліку від Мінрозвитку за посиланням.
Зазначимо, у переліку громад Донеччини, мешканці яких можуть отримати допомогу, є Торецька та Гродівська громади, хоч вони вже офіційно визнані окупованими. Журналісти Вільного Радіо звернулися до Торецької міської військової адміністрації, аби там роз’яснили, чи мешканці громади можуть отримати кошти.
У відповіді адміністрація підтвердила: попри включення Торецької громади до переліку постанови № 1084 (документ з умовами роботи “Зимової підтримки”), усі населені пункти громади вже мають статус тимчасово окупованих згідно з наказом Міністерства розвитку громад та територій України № 1389 від 16 липня 2026 року. Тому прийом заяв на отримання “Зимової підтримки” безпосередньо в Торецькій громаді не здійснюють.
Водночас адміністрація зазначила: мешканці, зареєстровані на території Торецької громади, але фактично проживають в іншій громаді зі списку постанови № 1084, можуть звернутися за допомогою за своїм фактичним місцем проживання.
Для отримання коштів представник домогосподарства, яке відповідає умовам, має подати заяву до 30 жовтня 2026 року включно. Куди саме звертатися — залежить від громади фактичного проживання.
Для людей, які проживають в Олександрівській та Черкаській громадах Донецької області потрібно звернутися до своїх власних місцевих військових адміністрацій. Виплати для цих двох громад фінансують міжнародні та національні гуманітарні організації. Допомогу за цим механізмом надають у межах наявного фінансування. У першу чергу кошти спрямовуватимуть домогосподарствам, члени яких одночасно належать до найбільшої кількості визначених постановою вразливих категорій, а за наявності фінансування — домогосподарствам, члени яких належать хоча б до однієї такої категорії.
Мешканцям інших громад Донецької області, які згадані у переліку вище, потрібно звернутися до однієї з наступних установ:
На території Донецької області залишився один сервісний центр місцевого Головного управління ПФУ — він працює в Олександрівці, у будинку №5 по вулиці Самарській.
Також у Пенсійному фонді працює гаряча лінія, де надають додаткові роз’яснення стосовно “Зимової підтримки”:
Під час прослуховування голосового меню потрібно одразу натиснути цифру 8, аби перейти до обговорення програми з оператором.
Під час подання заяви потрібно мати документи не лише заявника, а й усіх членів домогосподарства, які фактично в ньому проживають. Серед них:
Нагадаємо, 21 серпня в Україні набув чинності оновлений перелік територій активних бойових дій і тимчасово окупованих територій. Зміни торкнулися й Донеччини: 33 населені пункти регіону перейшли до статусу тимчасово окупованих, ще 55 — до зони активних бойових дій. На підконтрольній частині Донецької області залишилися три громади, де активні бойові дії офіційно ще не почалися: дві селищні та одна сільська.