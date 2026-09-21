Хто і як може отримати “Зимову підтримку” 19 400 гривень на Донеччині: інструкція

Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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3 вересня Кабмін затвердив правила виплати одноразової грошової допомоги “Зимова підтримка” вразливим категоріям населення, які проживають на прифронтових територіях. Їм пропонують одноразову виплату в розмірі 19 400 гривень на опалювальний сезон. Для отримання коштів потрібно відповідати низці вимог: як стосовно географії проживання, так і соціального статусу. Розповідаємо, хто і як може отримати цю допомогу.

Про порядок отримання виплати йдеться у постанові Кабінету міністрів України №1084 від 3 вересня 2026 року.

Хто саме може отримати 19 400 грн на проходження зими

Для отримання допомоги потрібно бути представником соціально вразливих категорій суспільства, який на момент подачі заявки фактично проживає у межах громад, включених до переліку в постанові №1084. Зазначимо, обов’язково проживати на такій території тільки на момент подачі документів. Якщо після цього домогосподарство евакуювалося — права на виплату воно не втрачає.

Кошти виділяють одноразово на все домогосподарство. До вразливих категорій, які дають домогосподарству право претендувати на допомогу, належать отримувачі таких виплат:

пенсії по інвалідності;

житлової субсидії на оплату житлово-комунальних послуг або на паливо;

допомоги на дітей одиноким матерям;

допомоги при народженні дитини;

допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;

держдопомоги дітям з інвалідністю та людям з інвалідністю з дитинства;

державної соціальної допомоги людям, які не мають права на пенсію, людям з інвалідністю та державної соціальної допомоги на догляд;

надбавки на догляд, передбаченої для окремих людей з інвалідністю та одиноких пенсіонерів;

допомоги на проживання для ВПО;

державної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях;

соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя;

тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючим людям, які досягли пенсійного віку, але не набули права на пенсію, якщо таку допомогу призначили у 2018–2020 роках.

Також на допомогу мають право люди з інвалідністю, одинокі непрацездатні пенсіонери та багатодітні сім’ї, які не отримують жодної із зазначених виплат. Їм під час подачі заявки потрібно буде мати документи, які підтверджують соціальний статус.

Жителі яких міст, сіл та селищ можуть отримати 19 400 грн на проходження зими

У Донецькій області на отримання коштів можуть претендувати ті представники згаданих категорій населення, які на момент подачі документів проживають у наступних громадах:

Торецька міська територіальна громада;

Великоновосілківська селищна територіальна громада;

Гродівська селищна територіальна громада;

Андріївська сільська територіальна громада;

Білозерська міська територіальна громада;

Добропільська міська територіальна громада;

Дружківська міська територіальна громада;

Іллінівська сільська територіальна громада;

Комарська сільська територіальна громада;

Костянтинівська міська територіальна громада;

Краматорська міська територіальна громада;

Криворізька сільська територіальна громада;

Лиманська міська територіальна громада;

Миколаївська міська територіальна громада;

Мирноградська міська територіальна громада;

Новодонецька селищна територіальна громада;

Покровська міська територіальна громада;

Святогірська міська територіальна громада;

Сіверська міська територіальна громада;

Слов’янська міська територіальна громада;

Соледарська міська територіальна громада;

Удачненська селищна територіальна громада;

Часовоярська міська територіальна громада;

Шахівська сільська територіальна громада;

Олександрівська селищна територіальна громада (окремий механізм надання допомоги, подробиці — нижче);

Черкаська селищна територіальна громада (окремий механізм надання допомоги, подробиці — нижче).

Допомогу зможуть отримати тільки мешканці тих населених пунктів, які на момент подачі документів не є тимчасово окупованими. Перевірити актуальний статус свого міста, селища або села можна в офіційному переліку від Мінрозвитку за посиланням.

Зазначимо, у переліку громад Донеччини, мешканці яких можуть отримати допомогу, є Торецька та Гродівська громади, хоч вони вже офіційно визнані окупованими. Журналісти Вільного Радіо звернулися до Торецької міської військової адміністрації, аби там роз’яснили, чи мешканці громади можуть отримати кошти.

У відповіді адміністрація підтвердила: попри включення Торецької громади до переліку постанови № 1084 (документ з умовами роботи “Зимової підтримки”), усі населені пункти громади вже мають статус тимчасово окупованих згідно з наказом Міністерства розвитку громад та територій України № 1389 від 16 липня 2026 року. Тому прийом заяв на отримання “Зимової підтримки” безпосередньо в Торецькій громаді не здійснюють.

Водночас адміністрація зазначила: мешканці, зареєстровані на території Торецької громади, але фактично проживають в іншій громаді зі списку постанови № 1084, можуть звернутися за допомогою за своїм фактичним місцем проживання.

Як зареєструватися на отримання допомоги

Для отримання коштів представник домогосподарства, яке відповідає умовам, має подати заяву до 30 жовтня 2026 року включно. Куди саме звертатися — залежить від громади фактичного проживання.

Для людей, які проживають в Олександрівській та Черкаській громадах Донецької області потрібно звернутися до своїх власних місцевих військових адміністрацій. Виплати для цих двох громад фінансують міжнародні та національні гуманітарні організації. Допомогу за цим механізмом надають у межах наявного фінансування. У першу чергу кошти спрямовуватимуть домогосподарствам, члени яких одночасно належать до найбільшої кількості визначених постановою вразливих категорій, а за наявності фінансування — домогосподарствам, члени яких належать хоча б до однієї такої категорії.

Мешканцям інших громад Донецької області, які згадані у переліку вище, потрібно звернутися до однієї з наступних установ:

сервісного центру Пенсійного фонду України;

ЦНАПу;

уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради або відповідної військової адміністрації.

На території Донецької області залишився один сервісний центр місцевого Головного управління ПФУ — він працює в Олександрівці, у будинку №5 по вулиці Самарській.

Також у Пенсійному фонді працює гаряча лінія, де надають додаткові роз’яснення стосовно “Зимової підтримки”:

0 800 503 753 — безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів по Україні;

(044) 281-08-70 або (044) 281-08-71 — для дзвінків згідно з тарифами оператора.

Під час прослуховування голосового меню потрібно одразу натиснути цифру 8, аби перейти до обговорення програми з оператором.

Під час подання заяви потрібно мати документи не лише заявника, а й усіх членів домогосподарства, які фактично в ньому проживають. Серед них:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

РНОКПП (ідентифікаційний код), крім людей, які офіційно відмовилися від нього через релігійні переконання;

посвідчення, електронне посвідчення або довідку, які підтверджують право на відповідну соціальну виплату, — за наявності;

документ, який підтверджує задеклароване, зареєстроване або фактичне місце проживання. Це може бути паспорт із відміткою про реєстрацію місця проживання, витяг із реєстру територіальної громади, довідка про взяття на облік ВПО або акт обстеження факту проживання без реєстрації за цією адресою;

акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства (фактичного місця проживання) — для підтвердження того, що людина проживає одиноко. Він потрібен одиноким непрацездатним особам пенсійного віку, які не отримують жодної із зазначених виплат;

номер банківського рахунку за стандартом IBAN — (якщо заявник хоче отримати допомогу на банківський рахунок).

Нагадаємо, 21 серпня в Україні набув чинності оновлений перелік територій активних бойових дій і тимчасово окупованих територій. Зміни торкнулися й Донеччини: 33 населені пункти регіону перейшли до статусу тимчасово окупованих, ще 55 — до зони активних бойових дій. На підконтрольній частині Донецької області залишилися три громади, де активні бойові дії офіційно ще не почалися: дві селищні та одна сільська.