Скільки мешканців Донеччини подали заяви на отримання “Зимової підтримки” за місяць

Майже 8 тисяч заяв подали за місяць мешканці Донеччини на “Зимову підтримку”. Ілюстративне фото: Unsplash

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На 2 жовтня жителі регіону оформили 7 945 заяв на одноразову виплату 19 400 грн в межах програми “Зимова підтримка”. Ці кошти уряд виплачує вразливим домогосподарствам прифронтових громад, аби ті мали можливість пройти прийдешній опалювальний сезон.

Інформацію про кількість заяв на отримання допомоги від мешканців Донеччини опублікувало “Суспільне. Донбас”, посилаючись на відповідь на запит від Департаменту соціального захисту населення Донецької ОВА.

Прийом заяв на отримання виплати розпочався 1 вересня, документи приймають до 30 жовтня 2026 року включно. Журналісти Вільного Радіо написали інструкцію, як податися на “Зимову підтримку” у 2026 році, матеріал можна прочитати за посиланням.

За умовами програми, гроші отримує все домогосподарство, якщо хоча б одна людина в ньому отримує одну з визначених соціальних виплат, зокрема пенсію по інвалідності, житлову субсидію, допомогу на дітей чи допомогу для ВПО. Також допомогу призначають людям з інвалідністю, одиноким непрацездатним пенсіонерам і багатодітним родинам, які не отримують жодної з цих виплат.

Для отримання виплати заявник має на момент подачі документів фактично проживати в одній із 26 громад Донеччини з переліку постанови, якщо цей населений пункт проживання не визнаний окупованим.

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