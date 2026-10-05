У “Дії” тестують нові “дитячі” виплати: як це працюватиме

Застосунок "Дія". Ілюстративне фото: Мінцифри

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У “Дії” розпочали бета-тестування ще двох “дитячих” послуг — допомоги у звʼязку з вагітністю та підтримки по догляду за малечою до одного року. До ініціативи долучилися близько 400 жінок. Після успішного тестування послуги стануть доступними для всіх користувачів застосунку.

Про це повідомили на Урядовому порталі.

Там зазначили, що Мінсоцполітики спільно з Мінцифри вже завершили альфа-тестування. Технічні команди перевірили, як працює весь процес – від заповнення і подання заяви до формування рішення. Йдеться про дві нові “дитячі” виплати, які невдовзі стануть доступними для усіх користувачів у “Дії”:

допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами;

допомоги по догляду за дитиною до одного року.

Як пояснили урядовці, подання заяви буде простим – “Дія” та Єдина інформаційна система соціальної сфери автоматично збиратимуть необхідні відомості, а перевірки проводитимуться через відповідні державні реєстри. За їх результатами автоматично сформують проєкт рішення про призначення допомоги або відмову.

Разом із тим працівнику Пенсійного фонду залишиться перевірити та погодити рішення. Відповідно до постанови, ПФУ має розглянути заяву протягом трьох робочих днів: це має скоротити шлях від подання до призначення допомоги та отримання коштів.

Також незабаром у “Дії” хочуть розпочати пілотне бета-тестування допомоги “єЯсла”. Деталей щодо того, як це працюватиме наразі не надають.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні стартувала державна програма підтримки працюючих батьків “єЯсла”. Вона передбачає щомісячну грошову допомогу сім’ям із дітьми від одного до трьох років. В окремому матеріалі ми розповідали, хто може скористатися програмою, який розмір виплат і як оформити допомогу.