В Іллінівській громаді запровадили одноразову фінансову допомогу для військовослужбовців і мобілізованих. Кошти виплачуватимуть із місцевого бюджету протягом 2026-2028 років. Розповідаємо, як отримати допомогу.
Про програму журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника Іллінівської сільської військової адміністрації Володимира Маринича.
Програму розрахували на три роки — з 2026 по 2028-й. На реалізацію заклали наразі майже 500 тис. грн. Фінансується програма за рахунок коштів бюджету Іллінівської сільської територіальної громади.
Допомога є одноразова та передбачена для двох категорій жителів громади:
Важливо: контракти, які уклали до ухвалення програми, не дають права на отримання допомоги.
Звернутися за виплатою потрібно протягом 30 днів із моменту укладення контракту або отримання довідки про призов. Заяву треба подати на ім’я начальника Іллінівської сільської військової адміністрації.
До заяви також треба додати:
Приймає пакет документів спеціалістка з мобілізаційних питань Катерина Гулієнко. У коментарі Вільному Радіо вона пояснила, що треба приїхати до ЦНАПу Іллінівської громади. Він наразі релокований до Полтави і працює за адресою вул.Мазепи, буд.30, 4 поверх, каб.414-Б.
Електронна пошта: [email protected]
Під час подачі документів потрібно пред’явити їхні оригінали. Розгляд заяв триває до 10 робочих днів.
Якщо виникають питання, то можна звернутися за номером телефону для довідок: +380627262428
Захисники та захисниці з Кальчицької громади також можуть отримати допомогу з місцевого бюджету. Матеріальна підтримка розрахована не лише на чинних військових, а й на звільнених із полону, а також родичів загиблих, зниклих безвісти або полонених бійців.