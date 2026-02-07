Як захисникам із Кальчицької громади та їхнім близьким податися на допомогу від військової адміністрації (інструкція)

Як захисникам із Кальчицької громади податися на допомогу від військової адміністрації. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Захисники та захисниці з Кальчицької громади можуть отримати допомогу з місцевого бюджету. Матеріальна підтримка розрахована не лише на чинних військових, а й на звільнених із полону, а також родичів загиблих, зниклих безвісти або полонених бійців. Розповідаємо, як заповнити заяву, які документи до неї докласти та куди подавати папери.

Про можливість отримати допомогу повідомили в Кальчицькій військовій адміністрації у відповідь на інформаційний запит Вільного Радіо.

Розраховувати на гроші з місцевого бюджету можуть лише люди, які проживали на території Кальчицької громади до 24 лютого 2022 року.

Щоб податися на отримання допомоги, необхідно надіслати до відділу соціального захисту Кальчицької сільської військової адміністрації такі документи:

заяву подавача (зразок дивіться за посиланням );

завірені копії перших двох сторінок паспорта або ID-картки з відміткою про реєстрацію місця проживання;

завірені копії довідки про надання реєстраційного номера облікової картки платника податків;

завірені копії довідки внутрішньо переміщеної особи;

документ від Міністерства оборони України, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими або іншого компетентного органу про звільнення з полону;

у разі потреби лікування — медичну довідку або виписку з лікувального закладу;

банківські реквізити (IBAN) для отримання допомоги;

документ зі згодою на збір та обробку персональних даних (зразок дивіться за посиланням ).

Документи отримає спеціальна комісія при військовій адміністрації, яка визначатиме, чи можливо призначити допомогу заявнику.

Зауважимо, кожна людина може подати документи на отримання допомоги лише один раз на рік.

Документи надсилати на електронну пошту: [email protected].

Із додатковими запитаннями щодо отримання допомоги можна звертатися до в.о. начальниці відділу з питань соціального захисту населення Кальчицької селищної військової адміністрації Діани Папазової за телефоном: (099)090-11-40.

З інших питань до керівництва військової адміністрації можна звертатися на гарячу лінію: (098)501-76-77.

Раніше журналісти Вільного Радіо розповідали, що переселенці з Кальчицької громади, які опинилися у скрутній життєвій ситуації, теж можуть отримати матеріальну допомогу з місцевого бюджету. Йдеться про людей, які потребують лікування або нещодавно його оплатили й мають низькі доходи.