Як захисникам із Кальчицької громади та їхнім близьким податися на допомогу від військової адміністрації (інструкція)

Підтримайте Вільне Радіо
Захисники та захисниці з Кальчицької громади можуть отримати допомогу з місцевого бюджету. Матеріальна підтримка розрахована не лише на чинних військових, а й на звільнених із полону, а також родичів загиблих, зниклих безвісти або полонених бійців. Розповідаємо, як заповнити заяву, які документи до неї докласти та куди подавати папери.
Про можливість отримати допомогу повідомили в Кальчицькій військовій адміністрації у відповідь на інформаційний запит Вільного Радіо.
Розраховувати на гроші з місцевого бюджету можуть лише люди, які проживали на території Кальчицької громади до 24 лютого 2022 року.
Щоб податися на отримання допомоги, необхідно надіслати до відділу соціального захисту Кальчицької сільської військової адміністрації такі документи:
Документи отримає спеціальна комісія при військовій адміністрації, яка визначатиме, чи можливо призначити допомогу заявнику.
Зауважимо, кожна людина може подати документи на отримання допомоги лише один раз на рік.
Документи надсилати на електронну пошту: [email protected].
Із додатковими запитаннями щодо отримання допомоги можна звертатися до в.о. начальниці відділу з питань соціального захисту населення Кальчицької селищної військової адміністрації Діани Папазової за телефоном: (099)090-11-40.
З інших питань до керівництва військової адміністрації можна звертатися на гарячу лінію: (098)501-76-77.
Раніше журналісти Вільного Радіо розповідали, що переселенці з Кальчицької громади, які опинилися у скрутній життєвій ситуації, теж можуть отримати матеріальну допомогу з місцевого бюджету. Йдеться про людей, які потребують лікування або нещодавно його оплатили й мають низькі доходи.