Як переселенцям із Кальчицької громади податися на допомогу від військової адміністрації (інструкція)

Як переселенцям із Кальчицької громади податися на допомогу від військової адміністрації. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Переселенці з Кальчицької громади, які опинилися у скрутній життєвій ситуації, можуть отримати матеріальну допомогу з місцевого бюджету. Зокрема, йдеться про людей, які потребують лікування або нещодавно його оплатили й мають низькі доходи. Розповідаємо, як заповнити заяву, які документи до неї докласти та куди відправляти папери.

Про можливість отримати допомогу повідомили у Кальчицькій військовій адміністрації у відповідь на інформаційний запит Вільного Радіо.

Розраховувати на гроші з місцевого бюджету можуть лише люди, які проживали на території Кальчицької громади до 24 лютого 2022 року.

Щоб податися на отримання допомоги, необхідно надіслати до відділу соціального захисту Кальчицької сільської військової адміністрації такі документи:

заява подавача (зразок дивіться за посиланням );

завірені копії 1-ї та 2-ї сторінок паспорта з відміткою про реєстрацію місця проживання;

завірені копії довідки про надання реєстраційного номера облікової картки платника податків;

завірені копії довідки внутрішньо переміщеної особи;

медична довідка з печаткою лікувально-профілактичного закладу;

довідка із зазначенням тривалості хвороби за останній рік;

рахунок або довідка з медичного закладу про вартість лікування чи лікарських засобів;

у разі проведення лікування — копії чеків або квитанцій;

для працюючих — довідка з місця роботи, для непрацюючих — довідка з центру зайнятості;

довідка про доходи заявника та членів його сім’ї;

довідка та завірені копії документів про доходи з Пенсійного фонду України або податкового органу;

банківські реквізити (IBAN) для отримання допомоги;

документ зі згодою на збір та обробку персональних даних (зразок дивіться за посиланням ).

Документи отримає спеціальна комісія при військовій адміністрації, яка визначатиме, чи можливо призначити допомогу заявнику. Насамперед враховуватимуть його матеріальний стан, обставини та наявність коштів у бюджеті громади.

Зауважимо, кожна людина може подати документи на отримання допомоги лише один раз на рік.

Документи відправити можна на електрону пошту: [email protected].

Крім цього, з питаннями щодо звернень жителів громади про допомогу можна звертатися до в.о. начальниці відділу з питань соціального захисту населення Кальчицької селищної військової адміністрації Діани Папазової за телефоном: (099)090-11-40.

З інших питань до керівництва військової адміністрації можна звертатися на гарячу лінію: (098)501-76-77.

Раніше журналісти Вільного Радіо розповідали, що у Кальчицькій громаді у 2025 році спрямували на підтримку переселенців понад 5,6 млн грн. Гроші витрачали на продуктові набори, оздоровлення та побутові послуги.