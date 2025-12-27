Понад 5,6 млн грн у 2025 році спрямували на підтримку переселенців із Кальчицької громади: як звернутися по допомогу

У 2025 році серед переселенців із Кальчицької громади розподілили понад 5,6 млн грн. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Близько 11% населення Кальчицької громади виїхали з окупації на підконтрольну українському уряду територію. У 2025 році на підтримку цих людей спрямували 5,6 млн грн із місцевого бюджету та 362 тис. грн із районного бюджету. Розповідаємо, на що цього року витрачали кошти й як звернутися до керівництва військової адміністрації.

Про те, як у Кальчицькій громаді підтримують переселенців, журналістам Вільного Радіо повідомили у місцевій військовій адміністрації у відповідь на інформаційний запит.

Скільки коштів із бюджету Кальчицької громади у 2025 році спрямували на допомогу переселенцям

Станом на осінь 2025 року на обліку на підконтрольній українському уряду території перебували 1053 переселенці з Кальчицької громади. До повномасштабного вторгнення у громаді проживали 9 315 людей. На підконтрольну територію виїхали близько 11% жителів.

Скільки жителів громади залишилися на тимчасово окупованій території, місцева адміністрація не знає.

На допомогу переселенців у 2025 році спрямували 5 667 000 гривень.

Як підтримували ВПО у 2025 році коштом бюджету Кальчицької громади

З місцевого бюджету у 2025 році витратили 405 550 гривень на продуктові набори для ВПО з Кальчицької громади.

Додатково у межах меморандуму з Маріупольською міською радою Кальчицька громада отримала 362 285 гривень. Зокрема:

145 804 грн — на продуктові набори, які роздавали у центрах “ЯМаріуполь”;

127 251 грн — на оздоровлення у центрах “ЯМаріуполь. Родина”;

72 681 грн — на допомогу в центрах “ЯМаріуполь” (яку саме — не уточнили);

16 548 грн — на побутові послуги за програмою “ЯМаріуполь. Турбота”.

Також із місцевого бюджету виділяли гроші на допомогу ветеранам, членам їхніх сімей та родинам загиблих захисників із громади. Втім, конкретної суми в адміністрації не зазначили.

Крім цього, у військовій адміністрації повідомили, що з 1 вересня 2025 року дистанційно відновила роботу школа І–ІІІ ступенів імені братів Зосима із села Кременівка. Наразі у закладі працюють 18 вчителів-переселенців та навчаються 119 дітей із сімей ВПО. На оплату роботи педагогів із місцевої скарбниці спрямували 382 162 гривні.

До кінця 2025 року очікується впровадження й інших заходів з підтримки переселенців із громади. Це, зокрема:

заходи соціально-гуманітарного спрямування;

психологічна підтримка;

одноразова матеріальна допомога;

допомога у забезпеченні ліками та засобами реабілітації;

забезпечення санаторно-курортним лікуванням.

Куди звертатися за допомогою переселенцям із Кальчицької громади

Станом на кінець 2025 року в Києві працює центр підтримки ВПО Кальчицької громади “Серце сходу” за адресою: вул. Петропавлівська, 6.

Тут надають освітню, психологічну та соціальну допомогу, а також організовують заходи на підтримку дітей, творчі й культурні події.

Жителі Кальчицької громади можуть звертатися по допомогу до керівництва військової адміністрації через телеграм і фейсбук, а також за телефоном: (098)501-76-77.

Нагадаємо, до кінця літа 2025 року в Кальчицькій громаді планували створити тимчасову структуру органів місцевого самоврядування замість тих, що фактично припинили роботу з початку відкритого вторгнення. Утім, станом на грудень зробити це не вдалося, бо Верховна Рада ще не надала всіх повноважень військовій адміністрації.