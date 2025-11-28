На форумі “Донеччина 2025: погляд у майбутнє”, який пройшов 28 листопада у Києві, відзначили подяками від обласної влади понад 59 організацій та двох волонтерів, які підтримують цивільних та військових у Донецькій області. У переліку є представники громадського суспільства, які займаються допомогою війську, освітніми, медичними, молодіжними ініціативами, а також евакуацією цивільних.
Категорія “Підтримка захисників”
Так, подяку за підтримку українських захисників і захисниць отримали:
ГО “Союз ветеранів АТО Донбасу”;
Олександр та Олеся Христофорови;
ГО “Фонд розвитку громади”;
БО “Міжнародний благодійний фонд “Усі поруч”;
ГО “АДВІС “Плацдарм”;
ГО “Український інститут антикризового менеджменту”.
Категорія “Здоров’я і турбота”
До переможців у цій категорії увійшли ініціативи, які підсилюють медичну систему та опікуються найбільш вразливими жителями Донеччини:
ГО “Наша допомога”;
БО “Клуб “Світанок”;
БО “Позитивні жінки”;
БО “Тактичні справи”;
БО “Благодійний фонд Євгена Пивоварова”;
ГО “In Touch Ukraine Foundation”;
БО “Разом для України”;
БФ “Лікарі без кордонів — Бельгія”.
Переможці категорії “Світло знань: доброчинність в ім’я майбутнього”
Тут відзначили ініціативи, які підтримують школи, організовують гуртки, онлайн-курси, навчання дорослих, а також забезпечує учнів та вчителів матеріалами:
ГО “Аваліст”;
БО “БФ “Рокада”;
ГО “Дуніор Ачівмент Україна”;
ГО “Десяте квітня”;
БО “БФ Посмішка ЮА”;
ГО “ДІІ-Україна”;
БО “Благодійний фонд “Все буде добре — Україна”;
ГО “Асоціація “Відродження та розвиток”;
ГО “Клуб рибалок України”;
БО “Рух за духовне та національне відродження Донбасу “Пліч-о-пліч”;
ГО “Рада жінок Донеччини”;
БО “БФ братів Мкртчан”;
ГО “Відповідальні громадяни”.
Переможці категорії “Сила молоді”
Ще п’ять організацій відзначили за молодіжні та студентські ініціативи, зокрема волонтерські акції, інформаційні кампанії, культурні події та креативні проєкти:
ГО “Про молодь”;
ГО “Країна вільних людей”;
ГО “Молодіжний Схід”;
ГО “Заходи”;
ГО “Молодь для молоді”.
Категорія “Тепло сердець”: організації, які допомагають евакуації
До останньої та найбільшої категорії відзначених організацій увійшли ті з них, які допомагають евакуації:
представництво іноземної неурядової організації “Мерсі Корпс” в Україні;
Донецька обласна організація Товариства Червоного Хреста України;
ГО “Твори Добропілля”;
ГО “Всеукраїнська асоціація “Право на життя”;
ГО “Громада Старого Міста”;
БО “Схід-SOS”;
ГО “Сила ідей”;
БО “Діти нового покоління”;
ГО “Футурама”;
ГО “Проліска”;
БО “Янголи спасіння”;
БО “БФ “Карітас Краматорськ”;
ГО “Перемога”;
БО “БФ “Небо України”;
ГО “Смарта”;
ГО “П’ятихатки-БАМ”;
БО “БФ “Сейв Маріуполь”;
ГО “Пошук-Донбас, на допомогу один одному”;
міжнародний благодійний фонд “Руки друзів”;
ГО “Покровська правозахисна організація “Щит”;
ГО “Корисні люди з міста Авдіївка на Донеччині”;
ГО “Чарівні руни”;
БО “Добробуд 2022”;
ГО “Звичайні люди”;
ГО “Об’єднання переселенців “Спільна справа”;
ГО “Сильні громади”;
БФ “Слов’янське серце”;
ГО “Гуманітарна рада SOS-Краматорськ”.
