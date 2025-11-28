Підтримати
59 організацій та двоє волонтерів отримали подяки за допомогу війську й цивільним на Донеччині

В'ячеслав Попович
На форумі “Донеччина 2025: погляд у майбутнє”, який пройшов 28 листопада у Києві, відзначили подяками від обласної влади понад 59 організацій та двох волонтерів, які підтримують цивільних та військових у Донецькій області. У переліку є представники громадського суспільства, які займаються допомогою війську, освітніми, медичними, молодіжними ініціативами, а також евакуацією цивільних.

Список нагороджених оголосили на форумі “Донеччина 2025: погляд у майбутнє”.

Категорія “Підтримка захисників”

Так, подяку за підтримку українських захисників і захисниць отримали:

  • ГО “Союз ветеранів АТО Донбасу”;
  • Олександр та Олеся Христофорови;
  • ГО “Фонд розвитку громади”;
  • БО “Міжнародний благодійний фонд “Усі поруч”;
  • ГО “АДВІС “Плацдарм”;
  • ГО “Український інститут антикризового менеджменту”.
Волонтери Донеччини отримали подяки від обласної військової адміністрації
Нагородження волонтерів та представників організацій за підтримку Донеччини. Київ, 28 листопада 2025 року. Фото: Вільне Радіо
Категорія “Здоров’я і турбота”

До переможців у цій категорії увійшли ініціативи, які підсилюють медичну систему та опікуються найбільш вразливими жителями Донеччини:

  • ГО “Наша допомога”;
  • БО “Клуб “Світанок”;
  • БО “Позитивні жінки”;
  • БО “Тактичні справи”;
  • БО “Благодійний фонд Євгена Пивоварова”;
  • ГО “In Touch Ukraine Foundation”;
  • БО “Разом для України”;
  • БФ “Лікарі без кордонів — Бельгія”.
Волонтери Донецької області отримали нагороди за свою діяльність
Нагородження волонтерів та представників організацій за підтримку Донеччини. Київ, 28 листопада 2025 року. Фото: Вільне Радіо
Переможці категорії “Світло знань: доброчинність в ім’я майбутнього”

Тут відзначили ініціативи, які підтримують школи, організовують гуртки, онлайн-курси, навчання дорослих, а також забезпечує учнів та вчителів матеріалами:

  • ГО “Аваліст”;
  • БО “БФ “Рокада”;
  • ГО “Дуніор Ачівмент Україна”;
  • ГО “Десяте квітня”;
  • БО “БФ Посмішка ЮА”;
  • ГО “ДІІ-Україна”;
  • БО “Благодійний фонд “Все буде добре — Україна”;
  • ГО “Асоціація “Відродження та розвиток”;
  • ГО “Клуб рибалок України”;
  • БО “Рух за духовне та національне відродження Донбасу “Пліч-о-пліч”;
  • ГО “Рада жінок Донеччини”;
  • БО “БФ братів Мкртчан”;
  • ГО “Відповідальні громадяни”.
Переможці категорії “Сила молоді”

Ще п’ять організацій відзначили за молодіжні та студентські ініціативи, зокрема волонтерські акції, інформаційні кампанії, культурні події та креативні проєкти:

  • ГО “Про молодь”;
  • ГО “Країна вільних людей”;
  • ГО “Молодіжний Схід”;
  • ГО “Заходи”;
  • ГО “Молодь для молоді”.
Категорія “Тепло сердець”: організації, які допомагають евакуації

До останньої та найбільшої категорії відзначених організацій увійшли ті з них, які допомагають евакуації:

  • представництво іноземної неурядової організації “Мерсі Корпс” в Україні;
  • Донецька обласна організація Товариства Червоного Хреста України;
  • ГО “Твори Добропілля”;
  • ГО “Всеукраїнська асоціація “Право на життя”;
  • ГО “Громада Старого Міста”;
  • БО “Схід-SOS”;
  • ГО “Сила ідей”;
  • БО “Діти нового покоління”;
  • ГО “Футурама”;
  • ГО “Проліска”;
  • БО “Янголи спасіння”;
  • БО “БФ “Карітас Краматорськ”;
  • ГО “Перемога”;
  • БО “БФ “Небо України”;
  • ГО “Смарта”;
  • ГО “П’ятихатки-БАМ”;
  • БО “БФ “Сейв Маріуполь”;
  • ГО “Пошук-Донбас, на допомогу один одному”;
  • міжнародний благодійний фонд “Руки друзів”;
  • ГО “Покровська правозахисна організація “Щит”;
  • ГО “Корисні люди з міста Авдіївка на Донеччині”;
  • ГО “Чарівні руни”;
  • БО “Добробуд 2022”;
  • ГО “Звичайні люди”;
  • ГО “Об’єднання переселенців “Спільна справа”;
  • ГО “Сильні громади”;
  • БФ “Слов’янське серце”;
  • ГО “Гуманітарна рада SOS-Краматорськ”.
Волонтерські організації з Донеччини отримали подяки від обласної ВА
Нагородження волонтерів та представників організацій за підтримку Донеччини. Київ, 28 листопада 2025 року. Фото: Вільне Радіо
