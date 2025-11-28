Фото: Вільне Радіо

На форумі “Донеччина 2025: погляд у майбутнє”, який пройшов 28 листопада у Києві, відзначили подяками від обласної влади понад 59 організацій та двох волонтерів, які підтримують цивільних та військових у Донецькій області. У переліку є представники громадського суспільства, які займаються допомогою війську, освітніми, медичними, молодіжними ініціативами, а також евакуацією цивільних.

Список нагороджених оголосили на форумі “Донеччина 2025: погляд у майбутнє”.

Категорія “Підтримка захисників”

Так, подяку за підтримку українських захисників і захисниць отримали:

ГО “Союз ветеранів АТО Донбасу”;

Олександр та Олеся Христофорови;

ГО “Фонд розвитку громади”;

БО “Міжнародний благодійний фонд “Усі поруч”;

ГО “АДВІС “Плацдарм”;

ГО “Український інститут антикризового менеджменту”.

Категорія “Здоров’я і турбота”

До переможців у цій категорії увійшли ініціативи, які підсилюють медичну систему та опікуються найбільш вразливими жителями Донеччини:

ГО “Наша допомога”;

БО “Клуб “Світанок”;

БО “Позитивні жінки”;

БО “Тактичні справи”;

БО “Благодійний фонд Євгена Пивоварова”;

ГО “In Touch Ukraine Foundation”;

БО “Разом для України”;

БФ “Лікарі без кордонів — Бельгія”.

Переможці категорії “Світло знань: доброчинність в ім’я майбутнього”

Тут відзначили ініціативи, які підтримують школи, організовують гуртки, онлайн-курси, навчання дорослих, а також забезпечує учнів та вчителів матеріалами:

ГО “Аваліст”;

БО “БФ “Рокада”;

ГО “Дуніор Ачівмент Україна”;

ГО “Десяте квітня”;

БО “БФ Посмішка ЮА”;

ГО “ДІІ-Україна”;

БО “Благодійний фонд “Все буде добре — Україна”;

ГО “Асоціація “Відродження та розвиток”;

ГО “Клуб рибалок України”;

БО “Рух за духовне та національне відродження Донбасу “Пліч-о-пліч”;

ГО “Рада жінок Донеччини”;

БО “БФ братів Мкртчан”;

ГО “Відповідальні громадяни”.

Переможці категорії “Сила молоді”

Ще п’ять організацій відзначили за молодіжні та студентські ініціативи, зокрема волонтерські акції, інформаційні кампанії, культурні події та креативні проєкти:

ГО “Про молодь”;

ГО “Країна вільних людей”;

ГО “Молодіжний Схід”;

ГО “Заходи”;

ГО “Молодь для молоді”.

Категорія “Тепло сердець”: організації, які допомагають евакуації

До останньої та найбільшої категорії відзначених організацій увійшли ті з них, які допомагають евакуації:

представництво іноземної неурядової організації “Мерсі Корпс” в Україні;

Донецька обласна організація Товариства Червоного Хреста України;

ГО “Твори Добропілля”;

ГО “Всеукраїнська асоціація “Право на життя”;

ГО “Громада Старого Міста”;

БО “Схід-SOS”;

ГО “Сила ідей”;

БО “Діти нового покоління”;

ГО “Футурама”;

ГО “Проліска”;

БО “Янголи спасіння”;

БО “БФ “Карітас Краматорськ”;

ГО “Перемога”;

БО “БФ “Небо України”;

ГО “Смарта”;

ГО “П’ятихатки-БАМ”;

БО “БФ “Сейв Маріуполь”;

ГО “Пошук-Донбас, на допомогу один одному”;

міжнародний благодійний фонд “Руки друзів”;

ГО “Покровська правозахисна організація “Щит”;



ГО “Корисні люди з міста Авдіївка на Донеччині”;

ГО “Чарівні руни”;

БО “Добробуд 2022”;

ГО “Звичайні люди”;

ГО “Об’єднання переселенців “Спільна справа”;

ГО “Сильні громади”;

БФ “Слов’янське серце”;

ГО “Гуманітарна рада SOS-Краматорськ”.

Нагадаємо, зі слів волонтерів, мешканці прифронтової Донеччини знайшли ще одну причину, чому не хочуть виїздити з прифронтових територій. На тлі чергових новин про “перемир’я” цивільні сподіваються на припинення вогню.