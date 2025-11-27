Деякі цивільні відмовляються виїздити з Донеччини на тлі новини про “перемир’я”, — “Проліска”

Волонтер і військовий Микола Сіренко під час евакуації цивільних з Донеччини. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зі слів волонтерів, мешканці прифронтової Донеччини знайшли ще одну причину, чому не хочуть виїздити з прифронтових територій. На тлі чергових новин про “перемир’я” цивільні сподіваються на припинення вогню.

Про це сказав керівник Гуманітарної місії “Проліска” у Донецькій області Євген Ткачов.

Він каже, що ще одна причина, чому цивільні не виїздять з прифронтових міст та сіл Донецької області з’явилася близько тижня тому. Так, на тлі чергових новин про нібито можливе “перемир’я” між Україною та Росією, люди сподіваються на припинення вогню.

“Знову надія на “перемир’я”, на перемовини, що війна та обстріли скінчаться. Але, на жаль, це просто ілюзія — на мою думку. Люди, ризикуючи життям, продовжують залишатися в прифронтових містах. Там, де постійні обстріли — Костянтинівка, Добропілля та страшніших, як Мирноград та Покровськ”, — розповів Ткачов.

Він уточнив, що ця причина не нова, оскільки з подібним волонтери вже стикалися на початку 2025 року. Тоді росіяни говорили про призупинення вогню до “Дня перемоги”, а до цього було “великоднє перемир’я”.

Нагадаємо, волонтери та поліціянти все частіше стикаються з тим, що з прифронтових міст та сіл Донецької області можуть погодитися на евакуацію літні бабусі, але не чоловіки. Через їхні страхи, часом лишаються в небезпеці цілі сімʼї.